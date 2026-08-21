Notte Horror, l’estate di Italia 1 torna a fare paura: il programma settimanale tra cult e brividi

Ogni martedì, in seconda serata, Italia 1 riaccende le luci sul cinema dell’orrore. Un appuntamento che guarda al presente, ma soprattutto alla memoria televisiva di un’intera generazione.

L’estate televisiva di Italia 1 torna a tingersi di nero. Anche nel 2026 il martedì sera è infatti dedicato a “Notte Horror”, il ciclo cinematografico che da decenni rappresenta uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati del genere.

La formula è quella ormai consolidata e confermata dalla stessa Mediaset: ogni martedì in seconda serata, un film da brividi per accompagnare gli spettatori verso la notte. “Ogni incubo è reale, ogni vita è in pericolo, ogni film è da brivido”, recita la presentazione ufficiale del ciclo.

Il martedì torna a essere la notte della paura

Per molti telespettatori italiani “Notte Horror” non è soltanto una rassegna cinematografica, ma un vero e proprio rito estivo. Negli anni Novanta l’appuntamento era diventato una presenza quasi immancabile del palinsesto di Italia 1, spesso collocato dopo gli spettacoli e gli appuntamenti musicali della rete.

La sua forza era proprio nella semplicità: aspettare la tarda serata, spegnere le luci e lasciarsi trasportare dentro storie di fantasmi, creature, case maledette, assassini e presenze inquietanti.

Un’abitudine che il ritorno del ciclo continua a evocare, soprattutto tra gli spettatori che hanno vissuto la stagione d’oro della televisione generalista.

Dallo “Zio Tibia” ai cult dell’orrore

La storia di “Notte Horror” affonda le proprie radici nella tradizione horror di Italia 1. Prima della nascita della rassegna, la rete aveva sperimentato il celebre “Zio Tibia Picture Show”, programma che mescolava cinema dell’orrore e ironia macabra.

Successivamente, il marchio “Notte Horror” si impose come appuntamento estivo dedicato soprattutto al cinema di genere, diventando negli anni un punto di riferimento per chi cercava sul piccolo schermo pellicole horror, cult e produzioni meno convenzionali.

È anche per questo che il suo ritorno assume un significato particolare: non si tratta semplicemente di riproporre vecchi film, ma di recuperare un pezzo della memoria televisiva italiana.

Il programma settimanale

Per l’estate 2026 l’appuntamento è dunque fissato ogni martedì in seconda serata su Italia 1. La rete ha ripristinato una collocazione che richiama direttamente la formula storica della rassegna.

Il calendario delle proiezioni accompagna così settimana dopo settimana gli spettatori nelle notti d’estate, alternando titoli e atmosfere differenti. Un appuntamento pensato per chi ama l’horror, ma anche per chi vuole riscoprire quel particolare modo di vivere la televisione che apparteneva agli anni Novanta e Duemila.

Non è un caso che il ritorno della rassegna abbia riacceso anche online il ricordo delle vecchie maratone: sui social e nei forum dedicati al cinema horror sono numerosi gli spettatori che raccontano le proprie “notti horror” davanti alla televisione, tra VHS, sonno combattuto e appuntamenti attesi per tutta la settimana.

Un appuntamento che vive di nostalgia

In un’epoca dominata dalle piattaforme streaming, dove un film può essere visto praticamente in qualsiasi momento, la forza di “Notte Horror” sta anche nella sua dimensione collettiva.

Il film arriva in un giorno preciso, a un’ora precisa. Non si sceglie soltanto cosa guardare: si aspetta l’appuntamento.

È questa la magia che Italia 1 prova a ricreare con il ciclo estivo del 2026. Un piccolo viaggio nel passato televisivo che, ogni martedì notte, prova ancora una volta a trasformare il divano di casa in una sala cinematografica.

E così, mentre l’estate entra nella sua fase finale, per gli appassionati del genere l’invito è sempre lo stesso: luci spente, televisione accesa e paura pronta a cominciare.

“Notte Horror” torna ogni martedì in seconda serata su Italia 1.