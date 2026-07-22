Nonno Faustino ha festeggiato 98 anni: auguri al nonno più amato del web

Ieri è stata una giornata di festa per nonno Faustino, che ha raggiunto lo straordinario traguardo dei 98 anni. Un compleanno speciale non solo per la sua famiglia, ma anche per le migliaia di persone che negli ultimi anni hanno imparato a conoscerlo e ad affezionarsi a lui grazie ai video pubblicati dal nipote Federico Carli, noto sui social come CarlettoLife.

Con la sua spontaneità, le battute sempre pronte e quell’ironia capace di conquistare persone di ogni età, nonno Faustino è diventato uno dei volti più apprezzati del web. I contenuti realizzati insieme al nipote hanno collezionato milioni di visualizzazioni, trasformando una semplice quotidianità familiare in un fenomeno social che ha fatto sorridere un pubblico sempre più ampio.

Dietro il successo dei loro video c’è soprattutto un legame autentico. Federico Carli ha più volte raccontato quanto il nonno abbia rappresentato un punto di riferimento fondamentale nella sua vita, e proprio questo rapporto sincero è diventato il cuore di un progetto che continua a emozionare e divertire.

A 98 anni, nonno Faustino continua a essere il simbolo di una generazione che ha attraversato quasi un secolo di storia senza perdere quei valori che ancora oggi emergono in ogni suo gesto: semplicità, umiltà, rispetto e amore per la famiglia. Qualità che il pubblico riconosce e apprezza in ogni video condiviso sui social.

Per celebrare questo importante compleanno, sono arrivati gli auguri di familiari, amici e dei tantissimi follower che ogni giorno seguono con affetto le avventure di nonno Faustino e Federico Carli, diventati un esempio di come il rapporto tra nonni e nipoti possa trasformarsi in un messaggio positivo capace di unire generazioni diverse.

Anche la redazione de L’URLO si unisce agli auguri, congratulandosi con nonno Faustino per questo prestigioso traguardo e augurandogli ancora tanta salute, serenità e nuovi momenti da condividere con la sua splendida famiglia e con il pubblico che continua a seguirlo con affetto.

Buon 98° compleanno, nonno Faustino.