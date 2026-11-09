Dalla diagnosi di leucemia alla sua Contea Hobbit: la storia di Nicolas Gentile diventa un film

Un sogno nato dalla passione per Tolkien e diventato realtà sulle colline d’Abruzzo. “La mia anima ha fretta”, il documentario di Giuseppe Contarino, racconta la storia di un uomo che ha scelto di non rimandare più la vita.

Ci sono sogni che sembrano destinati a rimanere chiusi tra le pagine di un libro. E poi ci sono persone che decidono di renderli realtà, anche quando tutto sembra andare nella direzione opposta. È la storia di Nicolas Gentile, pasticcere abruzzese, padre e geologo, che dopo una diagnosi di leucemia ha scelto di cambiare il proprio rapporto con il tempo e con la vita, dando forma a un progetto tanto visionario quanto concreto: costruire una vera Contea Hobbit sulle colline d’Abruzzo.

Un’avventura nata dall’amore per l’universo letterario di J.R.R. Tolkien e diventata, nel tempo, la Contea Gentile, un luogo reale capace di richiamare migliaia di persone e di trasformare un sogno individuale in un’esperienza collettiva.

Ora questa storia arriva sul grande schermo con “La mia anima ha fretta”, documentario d’esordio del regista Giuseppe Contarino, presentato domenica 1° novembre a Lucca Comics & Games.

Ma non è soltanto un film dedicato al mondo di Tolkien o alla passione per il fantasy. È il racconto di una scelta di vita, della fragilità umana e del coraggio di inseguire ciò in cui si crede, anche quando il prezzo da pagare è alto. Perché dietro le casette degli Hobbit, i paesaggi suggestivi e l’immaginario della Terra di Mezzo c’è una domanda molto più profonda: quanto tempo abbiamo davvero a disposizione per realizzare i nostri sogni?

La diagnosi di leucemia ha rappresentato per Nicolas un punto di svolta. La consapevolezza della precarietà dell’esistenza lo ha spinto a non rimandare più, a dare concretezza a un desiderio che per molti sarebbe rimasto una semplice fantasia. Così, passo dopo passo, quella che sembrava un’impresa impossibile ha preso forma, diventando un luogo di incontro e aggregazione per una comunità sempre più ampia.

Una determinazione che si è manifestata anche a Lucca, in occasione della presentazione del documentario. Dopo tre giorni di eventi di Halloween alla Contea, conclusi alle due di notte, Nicolas ha dormito appena un paio d’ore, ha lavorato nella sua pasticceria e si è messo in viaggio per affrontare cinque ore di automobile. L’arrivo sotto la pioggia, praticamente all’ultimo momento per entrare in sala, sembra quasi una scena scritta appositamente per il documentario. E invece è la realtà.

Anche il percorso produttivo del film rispecchia, in qualche modo, lo spirito della storia raccontata. Realizzato senza il sostegno di broadcaster o grandi partner produttivi, “La mia anima ha fretta” ha già conquistato tre riconoscimenti internazionali tra Messico e Australia. La vicenda di Nicolas ha inoltre attirato l’attenzione del The Late Show with Stephen Colbert, mentre durante una masterclass a Cannes anche Peter Jackson, il regista della celebre trilogia cinematografica de Il Signore degli Anelli, ha avuto modo di ascoltare il racconto del progetto, lasciando sulla propria agenda due parole significative: «Go on».

Un incoraggiamento che sembra riassumere perfettamente il senso di questa avventura: andare avanti, continuare a credere in ciò che si costruisce, senza lasciarsi fermare dalle difficoltà.

Il viaggio del documentario non si fermerà a Lucca. Nel 2027 “La mia anima ha fretta” sarà protagonista al Millennium Docs Against Gravity, in Polonia, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al cinema documentario, con sette proiezioni in quattro città dal 7 al 17 maggio.

Alla presentazione lucchese, insieme al regista Giuseppe Contarino e a Nicolas Gentile, erano presenti la produttrice Olga Totrova, il co-sceneggiatore Guido Fiandra e Massimo De Vita, in arte Blindur, autore della colonna sonora originale. L’incontro con il pubblico è stato moderato dal giornalista e critico cinematografico Gianluca De Angelis.

Dalla piccola produzione indipendente ai festival internazionali, la storia di Nicolas Gentile sta dimostrando che non servono necessariamente grandi mezzi per raccontare qualcosa capace di arrivare lontano. A volte basta una convinzione autentica, un sogno da inseguire e il coraggio di mettersi in cammino.

La sua Contea non è soltanto un omaggio alla fantasia di Tolkien. È il simbolo di una possibilità: quella di costruire, nel mondo reale, il posto in cui abbiamo sempre desiderato vivere.

Perché, in fondo, il messaggio più forte di questa storia non riguarda gli Hobbit, la Terra di Mezzo o la magia del fantasy. Riguarda tutti noi: non aspettare il momento perfetto per vivere la vita che desideriamo. Perché, a volte, la nostra anima ha davvero fretta.