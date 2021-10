Next Vision: lo Spinoff di Unict vince il premio del forum Borsa della Ricerca

Assistere l’uomo nei luoghi in cui vive e lavora. È l’obiettivo di Next Vision, spinoff dell’Università di Catania, che si è aggiudicata il premio al Forum Borsa della Ricerca 2021 grazie alle tecnologie avanzate di Wearable Visual Intelligence utili a supportare l’utente in operazioni complesse della vita quotidiana. Le tecnologie sviluppate da Next Vision assisteranno gli utenti garantendo la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’Informatica Wearable consentirà, infatti, di predire le interazioni con gli oggetti e a prevedere i rischi negli ambienti di lavoro.

Nel corso del forum, che si è svolto a Salerno, dedicato alle aziende e startup che si occupano

di tecnologie del futuro, i ricercatori dell’Ateneo Catanese hanno presentato le soluzioni a

investitori e aziende leader nel settore mobile, del manifacturing di prodotti, del siderurgico e

dell’automotive.

Il gruppo di ricercatori, guidato dal prof. Giovanni Maria Farinella del Dipartimento di

Matematica e Informatica, è stato già riconosciuto a livello internazionale per le ricerche

condotte nel settore dell’Artificial Vision indossabile.

«Le tecnologie che abbiamo sviluppato durante l’ultimo decennio con le nostre ricerche si

rivelano fondamentali per creare prodotti innovativi e unici nel panorama internazionale. Next

Vision – Spin off dell’Università di Catania, traghetterà la transizione delle tecnologie dal mondo

accademico a quello industriale» ha spiegato il prof. Giovanni Maria Farinella, docente di

Machine Learning.

«Per la Borsa della Ricerca eravamo in gara insieme ad altre 49 Startup Italiane – ha aggiunto

Antonino Furnari, ricercatore dell’Università di Catania -. Next Vision ha vinto perchè le

tecnologie offerte sono innovative e offrono un valore aggiunto alle tecniche classiche di

Artificial Intelligence».

«Far crescere il nostro territorio è una delle missioni di Next Vision. Abbiamo bisogno di talenti

che possano supportarci nelle sfide tecnologiche di oggi e di domani. Il nostro motto è: Build

your Next Vision with us!» ha concluso il dott. Francesco Ragusa, CTO della Next Vision.

Il futuro prevede tecnologie indossabili che aiuteranno l’uomo. Next Vision, insieme con

l’ateneo catanese, è pronta alle sfide dell’Informatica Wearable e presenterà nuove soluzioni

che siano di supporto all’uomo nei luoghi in cui vive e opera.

Nella foto da sinistra Antonino Furnari e Francesco Ragusa