Nessun decesso in Sicilia per Covid: non accadeva da 9 mesi

Sembra la fine di un incubo: dopo 9 mesi di bollettini dove il numero dei morti suscitava in noi sgomento si vede la luce in fondo al tunnel. Nelle ultime 24 ore, infatti, il bollettino del Ministero della Salute non registra alcuna vittima in Sicilia per covid. L’ultima volta era accaduto il 26 settembre 2020.

La Sicilia al secondo posto in Italia per contagi covid

Continuano a scendere i nuovi positivi anche se l’Isola è seconda solo alla Lombardia per contagi giornalieri. Negli ospedali calano anche i ricoveri: 318 in regime ordinario e 35 in terapia intensiva.

A rilento, invece, la campagna vaccinale. Dopo la fiducia nuovamente riposta dai siciliani nel vaccino AstraZeneca, lo stop del Comitato Tecnico Scientifico agli under 60 inizia a dare le prime conseguenze: sono appena 37 le dosi somministrate in tutta l’Isola agli ultra sessantenni malgrado una cospicua fornitura sia già stata consegnata in tutta la Regione. Per domenica prossima attese, invece, 21.500 dosi Moderna e 7.700 Janssen di Johnson & Johnson.

E.G.