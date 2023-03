Conoscere la propria terra è importante soprattutto quando la terra in questione è la Sicilia! Un’isola ricca di bellezze non soltanto monumentali ma naturali. La Sicilia vanta spiagge paradisiache e zone dell’entroterra ricche di storia, cultura e miti. Coloro che viaggiano alla scoperta di luoghi incantanti non possono non visitare la Grotta Mangiapane a Custonaci.

Nella gola di due montagne, in provincia di Trapani, a pochi minuti da San Vito lo Capo, esiste un piccolissimo villaggio fatto di case pittoresche color terra, una piccola cappella, alcune stalle e una stradina lastricata. Un villaggio che risale al periodo del Paleolitico in cui il tempo sembra essersi fermato.

All’inizio il piccolo borgo era abitato da quattro nuclei famigliari, che vi dimorarono per 150 anni, vivendo di pastorizia e agricoltura. Dopo la Seconda Guerra Mondiale quasi tutti gli abitanti del villaggio emigrarono, abbandonandolo. Rimase solamente la famiglia di Rosario, la quale trasformò il villaggio in una stalla. Nel 1982 un gruppo di giovani custonacesi restaurò il borgo, aiutati da Don Rosario Vanella e dall’unico membro della famiglia Mangiapane ancora in vita. Grazie a loro il borgo è tornato a splendere. Gli antichi oggetti utilizzati nel passato vennero riposizionati nelle abitazioni, in modo da far rivivere la ricca tradizione dei mestieri del luogo. Un luogo è tornato a vivere in un tempo che non è quello reale. Un luogo che dona la conoscenza del passato, della vita dei contadini, degli artigiani, dei mestieri, dei sapori. Un luogo che dona emozioni a coloro che osservano con occhi che osservano con stupore.

Il Museo Mangiapane

Oggi il villaggio è esattamente com’era un secolo fa. Proprio per questo motivo all’esterno della grotta si trova un piccolo museo etno-antropologico. Per visitare il borgo e per qualsiasi informazione basta chiamare il numero 340 1432291 o mandare una mail al seguente indirizzo: info@presepecustonaci.it. Ogni dettaglio sarà fruibile sul sito www.presepeviventedicustonaci.it

Il tradizionale Presepe Vivente

Dal 1983 all’interno della Grotta Mangiapane, durante il periodo natalizio, si svolge il Presepe Vivente. Sono 160 i volontari che rivivono le tradizioni contadine e artigianali di quel territorio e le mostrano ai visitatori. Il risultato è uno scenario tanto realistico quanto surreale. Durante il periodo estivo invece prende vita il Museo Vivente dei Mestieri (inserito tra i Beni Immateriali della Sicilia).

Per la sua tipicità e particolarità invece, la Grotta Mangiapane è stata scelta come location di famosi produzioni cinematografiche, quali la puntata ‘il ladro di merendine’ del Commissario Montalbano e i film ‘La Battaglia di Cefalonia’ e ‘Viola di Mare’.