A Giarre si sono accese le luci per le festività con un mese di iniziative ludiche, di puro divertimento per le famiglie e i bambini. Un progetto accolto dal consenso entusiastico di oltre 170 commercianti, che è stato denominato Nataleggiando …per Giarre. Il magico Natale dei Commercianti e del Comune di Giarre a Misura di famiglia. Si intende realizzare un’intensa attività dal 2 dicembre al 6 gennaio tra Corso Italia, via Callipoli, Corso Messina e via Libertà che sono le principali vie della cittadina ionica. Sono previsti musical e spettacoli, i laboratori degli Elfi, animazione, gonfiabili e l’incontro con Babbo Natale. Si punta a coinvolgere la comunità dell’hinterland per attrarla verso il centro commerciale e per riscoprire l’elegante salotto giarrese. Si può assistere agli elfi in festa, spettacolo itinerante tra elfi, musical e animazione per le strade di Giarre. Nelle stesse giornate vi è l’animazione dai balconi in musical.