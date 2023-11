Nell’ambito delle politiche di coesione dell’Unione Europea, che mirano a ridurre le disparità di sviluppo fra le regioni degli Stati membri, è al momento clou il progetto Reference, che ha per capofila la società di consulenza direzionale italiana JO Consulting. Il progetto ha dato vita al portale MyFunds App, che permette a cittadini e imprese di conoscere tutti i bandi – e quindi le opportunità – di finanza agevolata disponibili. La web app, accessibile sia da smartphone che da PC, è rivolta a stakeholder nazionali e regionali, autorità locali, istituzioni accademiche e alle imprese già costituite o da costituire (a seconda delle linee guida dell’agevolazione).

La ricerca delle opportunità è molto semplice: basterà impostare dei filtri, come località, settore d’interesse e tipologia dei bandi, affinché la piattaforma restituisca quelli più pertinenti. Il database della piattaforma, inoltre, viene continuamente aggiornato con tutti i bandi pubblicati della programmazione 2021-2027. Il progetto è finanziato dal Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG Regio) della Commissione Europea e nasce dallo sforzo collaborativo di quattro Paesi membri: Italia, Romania, Grecia e Lituania.

Oltre a JO Consulting, fanno parte del consorzio:

• Iceberg, società di consulenza con sede a Brasov in Romania;

• iED (Institute of Entrepreneurship Development), centro di eccellenza certificato impegnato in Grecia nella valorizzazione delle iniziative imprenditoriali europee;

• Civitta, gruppo lituano di consulenza, frutto di acquisizioni in ben 17 Paesi.

Reference, oltre a favorire una migliore comprensione della politica di coesione e a far conoscere, tramite un approccio guidato che faciliti l’accesso ai fondi, le opportunità di finanza agevolata, mira a sensibilizzare i cittadini su temi quali il cambiamento climatico, la protezione ambientale, la ricerca, l’innovazione e la riduzione delle disparità fra le regioni d’Europa. Il portale MyFunds App al momento è, nei quattro Paesi membri, la soluzione più immediata, semplice e gratuita per coloro che cercano finanziamenti a fondo perduto e altre tipologie di agevolazioni.