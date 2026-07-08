Muyun Brothers, il fenomeno virale che arriva dalle montagne della Cina: oltre il meme, una storia di identità e musica

Per molti utenti dei social sono semplicemente “i tre fratelli cinesi che cantano”. Per altri sono il volto di uno dei meme più popolari degli ultimi anni. Ma dietro il successo dei Muyun Brothers si nasconde una storia ben più complessa, fatta di cultura, identità e riscatto.

Il trio, diventato celebre su TikTok grazie alla canzone conosciuta come Ouah Ahh o Worldly World, proviene dalle montagne del Sichuan, nel sud-ovest della Cina. I tre fratelli appartengono all’etnia Yi, una delle 56 minoranze etniche ufficialmente riconosciute dal governo cinese, e hanno scelto di raccontare la loro quotidianità attraverso la musica, alternando immagini della vita rurale a brani folk eseguiti con una semplice chitarra acustica.

La loro popolarità è esplosa nel 2023, quando uno dei loro video ha iniziato a circolare ben oltre i confini della Cina. Da quel momento, milioni di utenti hanno utilizzato il ritornello della loro canzone per accompagnare meme e video ironici, spesso senza conoscerne il significato o il contesto culturale.

Eppure, i Muyun Brothers non hanno mai costruito la propria immagine sull’ironia. Nella descrizione dei loro canali social si presentano come tre giovani poco più che ventenni che, pur avendo un aspetto infantile dovuto alla loro bassa statura, coltivano “grandi sogni in piccoli corpi”. La causa della loro condizione fisica non è mai stata resa pubblica e qualsiasi ipotesi circolata online resta priva di conferme ufficiali.

Anche i loro testi raccontano una realtà molto diversa da quella suggerita dai meme. Le canzoni parlano di famiglia, nostalgia, sacrificio e appartenenza alla propria terra. Le melodie, apparentemente leggere, custodiscono spesso un tono malinconico che riflette la vita nelle aree rurali delle montagne del Sichuan e il desiderio di preservare la cultura della comunità Yi.

Il successo internazionale dei Muyun Brothers rappresenta anche un esempio di come i social network possano trasformare un’espressione culturale locale in un fenomeno globale. Se da un lato la viralità ha garantito loro una visibilità impensabile, dall’altro ha alimentato stereotipi e battute legate al loro aspetto fisico, spesso oscurando il valore artistico del progetto musicale. Numerosi osservatori hanno infatti sottolineato come il pubblico occidentale abbia inizialmente conosciuto il trio più come “meme” che come gruppo folk.

Oggi i Muyun Brothers continuano a pubblicare nuovi contenuti, mantenendo fede allo stile che li ha resi riconoscibili: paesaggi montani, semplicità, musica e un forte legame con le proprie radici. In un panorama digitale dominato dalla velocità e dall’effimero, il loro percorso dimostra come anche un video di pochi secondi possa trasformarsi in una finestra aperta su una cultura poco conosciuta.

Forse è proprio questa la lezione lasciata dai tre fratelli del Sichuan: dietro ogni fenomeno virale esiste una storia che merita di essere ascoltata, non soltanto condivisa.

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