Musumeci valuta la zona rossa per Palermo

Oggi la Sicilia torna in zona arancione malgrado i contagi galoppanti. Dopo il lockdown di Pasqua, si allentano pian piano le restrizioni, ma il governatore Musumeci non perde di vista la situazione del capoluogo.

«Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di Palermo, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. I parametri per dichiarare la ‘zona rossa’ non sono stati ancora raggiunti ma non escluderei -sottolinea il presidente della Regione- nella giornata di domani, l’adozione del provvedimento, d’intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid».

«Il sindaco di Palermo può nel frattempo, se lo ritiene -continua Musumeci dopo un confronto con i vertici del dipartimento regionale per la Salute-assumere iniziative restrittive anche sul fronte scolastico».

E.G.