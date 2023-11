Un allestimento che ha come obiettivo quello di dare ai messinesi un senso di appartenenza chiaro, “perché la conoscenza è lo strumento principale per la comprensione della propria identità”. Con queste parole, Orazio Micali, Direttore del Museo Regionale Accascina di Messina, annuncia la nascita della mostra 1908 CittàMuseoCittà, che sarà aperta al pubblico da martedì 28 novembre. Per questa esposizione permanente, che si svilupperà su una superficie di 1000 metri quadrati, saranno utilizzati gli spazi dell’ex sede del Museo Nazionale (ex Filanda Mellinghoff). Un vero e proprio viaggio nella Messina che esisteva prima del sisma del 1908.

Verranno esposti numerosi reperti recuperati dopo il sisma e le nuove tecnologie avranno un ruolo determinante perché, come spiega il direttore Micali, “grazie alla realtà virtuale è stata ricostruita la città del 1908, permettendo al visitatore di vivere una realtà immersiva all’interno dell’evento terremoto, per poi confrontarsi con le conseguenze del terremoto stesso”. Sabato 18 novembre alle ore 10.30, l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, in occasione di una visita programmata al Museo Regionale di Messina (Viale della Libertà n. 465), incontrerà la stampa. Saranno anche presenti l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Elvira Amata, l’onorevole Antonio De Luca e il direttore del Museo Regionale di Messina, Orazio Micali.