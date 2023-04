A partire dal 23 giugno, lo stabilimento Florio di Favignana, in provincia di Trapani, ospiterà la mostra “Tra il fuori e il dentro”, curata dall’associazione “Art and Prison” di Berlino in sinergia con il centro di formazione alla Meditazione Cristiana di Roma, la fondazione Severino Onlus e il supporto del Comune siciliano.

Ad essere esposte saranno le opere realizzate da detenuti di ogni parte del mondo. Peter Echtermeyer, presidente di “Art and Prison”, e Ingrid Reimold e Cornelia Schmidt-Harmel, rispettivamente direttrice e curatrice del progetto, sono in questi giorni a Favignana per definire l’allestimento.