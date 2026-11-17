Dalla nascita delle Mele Verdi alle indimenticabili sigle dei cartoni animati: Mitzi Amoroso ha accompagnato l’infanzia di intere generazioni, lasciando un segno nella storia della televisione e della musica italiana.

Ci sono voci, canzoni e melodie che non smettono mai di vivere. Restano custodite nella memoria, legate ai pomeriggi davanti alla televisione, ai cartoni animati più amati e a un’infanzia che, a distanza di decenni, continua a farci emozionare.

La scomparsa di Mitzi Amoroso, fondatrice e anima artistica del gruppo Le Mele Verdi, riporta alla memoria una stagione speciale della cultura popolare italiana. Una stagione fatta di musica, fantasia e televisione, nella quale le sigle dei cartoni animati non erano semplici accompagnamenti, ma vere e proprie colonne sonore della crescita di milioni di bambini.

Con il progetto delle Mele Verdi, nato negli anni Settanta, Mitzi Amoroso ha dato vita a un’esperienza artistica originale, portando sul piccolo schermo un gruppo di giovani interpreti capaci di conquistare il pubblico con entusiasmo, talento e spontaneità.

Il loro nome è rimasto legato a brani e produzioni televisive entrati nell’immaginario collettivo, tra cui le musiche associate a cartoni animati come Barbapapà, oltre a numerose altre esperienze musicali destinate al pubblico dei più piccoli.

Ma ridurre il suo percorso alle sole sigle televisive sarebbe limitativo. Mitzi Amoroso è stata autrice, compositrice e direttrice artistica, una donna che ha dedicato una parte importante della propria attività alla musica e alla formazione artistica dei bambini, riconoscendo nell’espressione creativa uno strumento di crescita e condivisione.

Le Mele Verdi hanno rappresentato un progetto capace di distinguersi nel panorama musicale italiano, lasciando un’impronta riconoscibile in un periodo in cui la televisione contribuiva a costruire un immaginario comune tra generazioni.

Oggi, la notizia della sua scomparsa suscita commozione soprattutto in chi, ascoltando quelle canzoni, ritrova frammenti della propria infanzia. Basta accennare poche note per tornare indietro nel tempo, quando ogni pomeriggio aveva il sapore dell’attesa e ogni sigla annunciava un nuovo viaggio nella fantasia.

Con Mitzi Amoroso non se ne va soltanto una protagonista della musica per l’infanzia, ma una parte di quella stagione televisiva che ha saputo trasformare le canzoni in ricordi indelebili.

La sua eredità continuerà a vivere attraverso le melodie, le esperienze artistiche e l’affetto di quanti, ieri bambini e oggi adulti, non hanno mai dimenticato le Mele Verdi.

La redazione de L’URLO si unisce al cordoglio per la sua scomparsa e rivolge un pensiero a tutti coloro che le sono stati vicini nel suo percorso umano e artistico.