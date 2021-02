Misteriosa morte di un allevatore a Nicosia, disposta l’autopsia

Misteriosa morte di un allevatore a Nicosia.

Salvatore Blasco, allevatore di 55 anni, è stato trovato morto, nella mattina di ieri, in alcune campagne di Nicosia (Enna) da un dipendente dell’azienda agricola di proprietà della vittima. Una morte sospetta. Nonostante il corpo, infatti, non presenti ferite o segni particolari, il magistrato ne ha disposto l’autopsia. Non si esclude la morte accidentale ma le autorità vogliono fare massima luce sulla vicenda.

Le forze dell’ordine, pertanto, hanno avviato gli interrogatori rivolti alla famiglia e alle persone vicine a Blasco per capire meglio se l’uomo avesse dei rivali, dei contrasti o dei debiti con qualche altro allevatore. Nessuna indiscrezione è trapelata dagli inquirenti. Non si esclude nemmeno l’ipotesi eventuale di omicidio. La morte, quindi, rimane avvolta dal mistero fino a quando parlerà il corpo stesso del defunto dopo l’esame dell’autopsia.

G.G.