Comunità cinese e sistema Italia: a Misterbianco il confronto tra istituzioni, imprese e professionisti sul tema dell’integrazione economica

Al centro dell’incontro il ruolo sempre più strategico delle imprese cinesi in Italia e la necessità di costruire strumenti concreti di dialogo tra culture e sistemi differenti

Il ruolo delle imprese cinesi nel sistema economico italiano

Si è svolta a Misterbianco la cerimonia ufficiale di rinnovo del secondo consiglio direttivo dell’Associazione Giovani Cinesi in Sicilia, evento che ha riunito rappresentanti istituzionali italiani e cinesi, associazioni imprenditoriali, realtà accademiche e professionisti impegnati nel rapporto tra Italia e Cina.

A Misterbianco il confronto tra istituzioni, associazioni e professionisti

La manifestazione, molto partecipata, ha visto la presenza del rappresentante dell’Ambasciata cinese in Italia, del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, del presidente della Camera di Commercio Cinese in Italia, del presidente generale dei cinesi d’oltremare di Firenze Zheng Zaisheng e di numerose associazioni della comunità cinese attive sul territorio nazionale.

Burocrazia italiana e integrazione imprenditoriale: le difficoltà più comuni

Al di là dell’aspetto culturale e associativo, l’evento ha posto l’attenzione su un tema sempre più centrale per il tessuto economico italiano: la presenza di una comunità imprenditoriale cinese ormai radicata, strutturata e sempre più interessata a investire stabilmente in Italia.

Un fenomeno che riguarda commercio, logistica, grande distribuzione, manifattura e nuove attività imprenditoriali, ma che richiede inevitabilmente strumenti di integrazione concreti tra sistemi culturali e amministrativi profondamente diversi.

Lepore Lex & Tax: “Serve un ponte concreto tra due sistemi differenti”

Fare impresa in Italia, infatti, significa confrontarsi con procedure burocratiche complesse, obblighi fiscali continui, sistemi digitali obbligatori, normative societarie e amministrative spesso molto distanti dalla mentalità imprenditoriale cinese, tradizionalmente più rapida e diretta.

Tra i presenti anche il team dello studio Lepore Lex & Tax, guidato dall’Avv. Davide Lepore, realtà professionale da anni attiva nell’assistenza legale, fiscale e societaria a cittadini e imprenditori cinesi operanti in Italia.

La nuova generazione della comunità cinese guarda all’integrazione

Una presenza che si inserisce nel più ampio tema affrontato nel corso dell’incontro: la necessità di costruire strumenti concreti di dialogo tra il sistema italiano e una comunità imprenditoriale sempre più radicata sul territorio, e attenta alla legalità, ma spesso chiamata a confrontarsi con procedure amministrative, fiscali e burocratiche molto diverse rispetto al contesto cinese.

“Molte difficoltà non nascono dalla volontà di non rispettare le regole – spiega l’Avv. Davide Lepore – ma semplicemente dal fatto che il sistema italiano è estremamente complesso anche per gli stessi imprenditori italiani. Per chi arriva da un contesto completamente diverso, comprendere strumenti come PEC, SPID, procedure fiscali, scadenze o rapporti societari diventa ancora più complicato.”

“Il nostro lavoro – continua Lepore – è aiutare gli imprenditori a orientarsi correttamente, costruendo un ponte reale tra due sistemi molto diversi. Questo significa facilitare integrazione, investimenti e stabilità delle attività sul territorio.”

Cultura, imprese e territorio: inaugurata la scuola cinese in Sicilia

L’incontro ha evidenziato anche la volontà, da parte delle nuove generazioni della comunità cinese, di rafforzare il dialogo con il territorio italiano, attraverso percorsi di integrazione economica, culturale e sociale sempre più strutturati.

Nel corso della serata sono stati inoltre inaugurati ufficialmente il nuovo mandato dell’associazione e la scuola cinese in Sicilia, simbolo di una comunità che punta sempre più a costruire relazioni stabili e durature con il territorio.

La cerimonia è stata accompagnata da momenti culturali dedicati alla tradizione cinese, con esibizioni musicali, danza classica, canto tradizionale e attività artistiche che hanno coinvolto istituzioni, famiglie, imprenditori e associazioni presenti.

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