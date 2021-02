Militello in Val di Catania: rocambolesco inseguimento sui tetti

Rocambolesco inseguimento sui tetti di Militello in Val di Catania: arrestato in flagranza di reato il 39enne Marcello Maggiore, ritenuto responsabile di evasione. L’uomo, già ai domiciliari in quanto condannato per reati contro il patrimonio, aveva abbandonato la propria abitazione. Era, infatti, dal 25 gennaio scorso totalmente irreperibile.

Maggiore, in realtà, si era nascosto in una casa abbandonata sita nelle vicinanze della propria abitazione. I militari, tramite un’accurata attività info investigativa, lo hanno scovato. Ne è seguito un rocambolesco inseguimento sui tetti del paese che ha messo in repentaglio la vita delle forze dell’ordine e dell’arrestato, che è stato, fortunatamente, bloccato e ammanettato. Attualmente è stato ricollocato agli arresti domiciliari.

G.G.