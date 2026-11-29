È morto a 85 anni Mike Love, cantante e cofondatore dei Beach Boys, tra i protagonisti della stagione musicale che negli anni Sessanta trasformò il surf rock californiano in un fenomeno internazionale. Il musicista è scomparso il 28 novembre 2026, circondato dalla famiglia. A comunicarne la morte è stata la sua rappresentante, Katie Altman. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Con la sua voce e il contributo alla scrittura di numerosi brani, Love ha contribuito a definire l’identità sonora del gruppo insieme al cugino Brian Wilson e agli altri componenti della formazione originaria. Canzoni come «Surfin’ U.S.A.», «California Girls», «I Get Around» e «Good Vibrations» sono diventate parte della storia della musica popolare e continuano a essere ascoltate a distanza di decenni.

La nascita dei Beach Boys e il successo negli anni Sessanta

Nato il 15 marzo 1941 a Baldwin Hills, quartiere di Los Angeles, Mike Love era cugino dei fratelli Brian, Dennis e Carl Wilson. Insieme a loro e ad Al Jardine contribuì alla nascita dei Beach Boys nel 1961, a Hawthorne, in California. Nel 1962 il gruppo firmò un contratto con la Capitol Records, dando inizio a una rapida ascesa.

Il sound della band, costruito su armonie vocali riconoscibili e melodie immediate, raccontava il mondo giovanile americano attraverso il surf, le automobili e la vita sulle coste californiane. Love ne divenne una delle voci più rappresentative, soprattutto grazie al timbro basso-baritonale e alla presenza sul palco.

Il suo contributo non si limitò all’interpretazione. Insieme a Brian Wilson partecipò alla scrittura di alcuni dei maggiori successi iniziali del gruppo, tra cui «Surfin’ Safari», «Fun, Fun, Fun», «All Summer Long», «California Girls» e «I Get Around». Quest’ultimo, insieme a «Help Me, Rhonda» e «Good Vibrations», raggiunse la vetta delle classifiche statunitensi.

Il rapporto con Brian Wilson e la svolta di Pet Sounds

La storia dei Beach Boys è stata segnata anche dal rapporto complesso tra Mike Love e Brian Wilson. I due cugini avevano sensibilità artistiche differenti: Wilson era il principale artefice delle innovazioni musicali e degli arrangiamenti del gruppo, mentre Love era particolarmente legato alla dimensione melodica e ai testi.

Una delle tappe decisive fu «Pet Sounds», pubblicato nel 1966 e considerato uno degli album più importanti della storia del pop. Il disco, sviluppato principalmente da Brian Wilson insieme al paroliere Tony Asher, segnò una svolta rispetto alle sonorità spensierate degli esordi. Love contribuì alla realizzazione di due brani, ma non condivise sempre le scelte artistiche del cugino, dando vita a divergenze che avrebbero accompagnato a lungo la storia della band.

Le tensioni emersero anche durante la lavorazione di «Smile», il progetto che avrebbe dovuto seguire «Pet Sounds» e che venne accantonato per decenni. Il rapporto tra i due rimase complesso, alternando collaborazioni, contrasti e momenti di riavvicinamento.

Le dispute sui crediti e il ruolo di frontman

Nel corso degli anni, con il progressivo allontanamento di Brian Wilson dalle esibizioni dal vivo, Mike Love assunse un ruolo sempre più centrale nella gestione e nella continuità del gruppo. Nel 1993 intraprese un’azione legale per ottenere il riconoscimento del proprio contributo autoriale in numerose canzoni dei Beach Boys. La controversia si concluse con l’attribuzione dei crediti su 35 brani e il riconoscimento di oltre due milioni di dollari in diritti d’autore arretrati.

Un altro momento importante arrivò nel 1988 con «Kokomo», brano scritto da Love insieme a John Phillips, Scott McKenzie e Terry Melcher per la colonna sonora del film «Cocktail». La canzone raggiunse il primo posto della classifica americana, riportando i Beach Boys al successo internazionale.

Nello stesso anno la band entrò nella Rock and Roll Hall of Fame. Love continuò a esibirsi con il nome del gruppo anche dopo la morte di Dennis Wilson, nel 1983, e di Carl Wilson, nel 1998.

La reunion del 2012 e gli ultimi concerti

Nel 2012, in occasione del cinquantesimo anniversario della band, Love si riunì con Brian Wilson, Al Jardine, Bruce Johnston e David Marks per registrare l’album «That’s Why God Made the Radio» e intraprendere un tour celebrativo. Fu un ritorno importante, che riportò sul palco alcuni dei protagonisti della formazione storica.

Negli anni successivi Love continuò a portare in tournée il repertorio dei Beach Boys, mantenendo vivo il legame con il pubblico. Negli ultimi mesi del 2026, tuttavia, diversi appuntamenti erano stati cancellati. Il musicista aveva parlato della necessità di recuperare le energie e, in un messaggio al «New York Times», aveva spiegato di essere impegnato nella riabilitazione per poter tornare a esibirsi. Il suo ultimo concerto con i Beach Boys si era tenuto il 10 ottobre al Ryman Auditorium di Nashville.