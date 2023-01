Tre tatuaggi dedicati a Messi da cancellare per l’influencer colombiano Mike Jambs.

Eccesivi, sopra le righe, quasi delle divinità. E’ così che, forse, gli influencer credono di essere o e così che vogliono apparire. I mondo è nelle loro mani, possono apparire come vogliono, cambiare outfit da migliaia di euro ogni ora, cambiare look e tornare sempre se stessi con il minimo sforzo. Purtroppo però queste convinzioni oggi sono un grosso e non del tutto rimediabile problema che l’influencer colombiano Mike Jambs dovrà affrontare.

L’influencer da 146 mila followers ha deciso di dedicare ben tre tatuaggi alla vittoria dell’Argentina. Tre tatuaggi sul suo volto. Il primo è una enorme scritta “MESSI” sulla fronte, il secondo le tre stelle dei mondiali su una guancia e per ultimo la scritta “Dios” sull’altra guancia. Una scelta che nasce da una promessa fatta ai followers. Qualora l’Argentina avesse vinto i Mondiali l’Argentino avrebbe quindi coperto il suo volto di tatuaggi. E si sa, ogni promessa è debito, soprattutto se la tua vita e il tuo guadagno dipendono proprio da chi ti segue.

Jambs ha quindi documentato sui social la seduta dal tatuatore, ritenendosi soddisfatto del risultato finale. Pochi giorni dopo però ha ammesso di aver sbagliato e ha comunicato di voler provvedere alla rimozione dei tatuaggi.

Una scelta, questa dell’influencer che pagherà. Ma non solo in denaro perché purtroppo, come sappiamo, spesso con la rimozione del tatuaggio non si ottiene una cancellazione totale. Magari potrà decidere di coprire i tatuaggi con qualcosa di ancor più raccapricciante. Speriamo però che le sue “tendenze” non facciano poi così tendenza.