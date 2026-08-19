Michele Zarrillo questa sera a Viagrande, una notte tra musica, emozioni e grandi canzoni

Le canzoni di una vita arrivano questa sera a Viagrande. Michele Zarrillo sarà protagonista del concerto in programma questa sera, 19 agosto, in Piazza San Mauro, per un appuntamento a ingresso libero che porterà nel cuore della città alcune delle pagine più amate della musica italiana.

Una voce, una chitarra e un repertorio costruito attraverso decenni di musica accompagneranno il pubblico in una serata fatta di melodie che hanno attraversato generazioni.

Da “Cinque giorni” a “Una rosa blu”, passando per “L’elefante e la farfalla”, Mani nelle mani e gli altri brani che hanno segnato la sua carriera, Zarrillo tornerà a raccontare attraverso la musica l’amore, le emozioni, gli incontri e le sfumature più profonde dei sentimenti.

Una carriera iniziata giovanissimo e sviluppata tra rock, cantautorato e grandi melodie, fino alla consacrazione sul palco del Festival di Sanremo, dove Zarrillo è stato protagonista in diverse occasioni.

Questa sera sarà soprattutto la musica a parlare, in una piazza pronta ad accogliere il pubblico per un appuntamento che unisce la voce di uno dei protagonisti della canzone italiana alla magia delle serate estive siciliane.

L’appuntamento è questa sera, 19 agosto, in Piazza San Mauro a Viagrande, con ingresso libero.

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