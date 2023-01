La Meta Catania domani sera tornerà in campo al PalaCatania per il match contro L84 valido per la 16/a giornata di campionato, in programma alle ore 20,30. Alla vigilia della gara il tecnico dei rossazzurri Tarantino ha tracciato un bilancio di questa prima parte di stagione, vissuta tra alti e bassi: “C’è rabbia perché vediamo scappare dei risultati in maniera troppo ingenua e da ora in poi dobbiamo essere bravi a cambiare questa striscia. Abbiamo fornito buone prestazioni ma questo non basta più. Vogliamo raccogliere di più perché crediamo di valere molto. Abbiamo parlato con la squadra e credo che la classifica rispecchia i valori di ogni squadra. Forse ad oggi meritiamo questi punti ma vogliamo fare qualcosa in più della sufficienza quindi vogliamo lavorare per migliorare. Siamo stati poco cinici, poco esperti e stiamo analizzando cosa cambiare.”

L’avversario che si troveranno di fronte i rossazzurri sicuramente sarà ostico ma Tarantino sprona i sui: “Sono un avversario di grande qualità e di livello. Questo campionato dimostra che ogni gara è una storia da scrivere. Non conta l’avversario, conta solo cercare con forza la vittoria, i punti e non dobbiamo temere nessuno.”