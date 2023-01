Il capitano Carmelo Musumeci, colonna della Meta Catania, ha presentato la sfida di venerdì in programma alle ore 17,30 contro Feldi Eboli. “Stiamo preparando bene una gara importante – ha dichiarato il giocatore – per il nostro cammino in campionato. Vogliamo la spinta della nostra gente, abbiamo bisogno di loro contro una squadra forte e di primo livello.”

Proprio sul prossimo avversario: “Eboli, secondo me, per l’organico a disposizione poteva anche avere qualche punto in più. Insomma un pò la nostra stessa parabola, anche se la Meta Catania non ha mai avuto tutto il roster al completo. Conosciamo bene anche mister Samperi e sarà un match affascinante da tutti i punti di vista.“