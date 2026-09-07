MessinaCon 2026, Villa Dante saluta la cultura pop: tre giorni tra fumetto, cosplay e grandi ospiti

Si è conclusa ieri la nuova edizione della manifestazione. Grande partecipazione a Villa Dante, tra fumetti, gaming, cosplay, musica e cultura pop. Molto apprezzate le presenze di Luca Enoch, Lelio Bonaccorso e degli artisti de Il Tempio della Nona Arte.

Tre giorni intensi, migliaia di appassionati e un’intera Villa Dante trasformata in un grande spazio dedicato alla fantasia, alla creatività e alla cultura pop. Si è conclusa ieri l’edizione 2026 del MessinaCon, una manifestazione che continua a crescere e che quest’anno ha trovato nella nuova location uno scenario particolarmente adatto a ospitare un appuntamento sempre più articolato.

Dal 4 al 6 settembre Messina è diventata un punto di incontro per appassionati di fumetto, manga, anime, gaming, cosplay, K-Pop, giochi di ruolo e intrattenimento. Una formula capace di coinvolgere pubblici differenti: giovani e famiglie, lettori, collezionisti, cosplayer, gamer e semplici curiosi.

L’edizione 2026 ha confermato dunque la capacità del MessinaCon di andare oltre la dimensione della semplice fiera, costruendo un vero e proprio luogo di incontro tra pubblico, artisti e professionisti.

Luca Enoch, uno degli ospiti più apprezzati

Tra i nomi che hanno maggiormente attirato l’attenzione del pubblico c’è stato Luca Enoch, storico autore e disegnatore italiano, protagonista di un talk e di momenti di incontro con i visitatori.

La sua presenza ha rappresentato uno dei momenti più significativi per gli appassionati della Nona Arte. Enoch ha portato a Messina l’esperienza di un autore capace, nel corso della propria carriera, di attraversare generi, personaggi e linguaggi differenti, diventando una delle firme più riconoscibili del fumetto italiano.

Il pubblico ha avuto la possibilità di ascoltarlo e di incontrarlo da vicino, in un rapporto diretto tra autore e lettori che rappresenta da sempre uno degli aspetti più preziosi delle manifestazioni dedicate al fumetto.

Lelio Bonaccorso e il talento siciliano

Particolarmente importante anche la presenza di Lelio Bonaccorso, artista messinese e nome di riferimento del fumetto italiano.

La sua partecipazione ha avuto un significato che va oltre il semplice incontro con il pubblico. Bonaccorso rappresenta infatti uno degli esempi più importanti di come un autore nato e cresciuto in Sicilia possa costruire un percorso professionale di rilievo nazionale e internazionale.

Nel corso delle tre giornate, il fumettista ha incontrato il pubblico nell’ambito delle attività artistiche e degli appuntamenti dedicati al disegno. La sua presenza ha contribuito a rafforzare uno degli elementi caratterizzanti di questa edizione: la volontà di dare spazio non soltanto ai grandi nomi nazionali, ma anche alle professionalità e ai talenti legati al territorio.

Un legame ulteriormente sottolineato dalla presentazione di “Sogni e Sapori”, progetto realizzato con le illustrazioni di Bonaccorso, inserito nel programma della giornata conclusiva.

Il Tempio della Nona Arte, una presenza che lascia il segno

Tra le realtà che hanno contribuito maggiormente alla qualità dell’offerta dedicata al fumetto c’è stata Il Tempio della Nona Arte.

La partecipazione al MessinaCon ha portato a Villa Dante cinque professionisti con percorsi differenti, ma accomunati dalla passione per il disegno, l’illustrazione e la narrazione per immagini: Val Romeo, Alessio Maggioni, Giandomenico Ruta, Nadia Musarella e Marion Rapisarda.

Una presenza particolarmente significativa perché ha permesso al pubblico di conoscere da vicino una parte della creatività siciliana e di confrontarsi con autori e professionisti attraverso incontri, disegni e conversazioni.

Dal fumetto alla ricerca sul folklore, dall’illustrazione al character design, il gruppo ha mostrato quanto sia ampio oggi il concetto di Nona Arte.

E proprio questa varietà è stata una delle caratteristiche più interessanti della presenza del Tempio: non soltanto tavole e matite, ma mondi, storie, tecniche e percorsi professionali diversi.

Non solo fumetti

Il successo del MessinaCon è legato anche alla capacità di proporre un’offerta capace di andare oltre il fumetto.

Durante i tre giorni non sono mancati il gaming, gli anime e i manga, il K-Pop, i giochi di ruolo, le attività immersive, gli stand commerciali, il collezionismo e il cosplay.

Particolarmente attesi sono stati il Nebula K-Pop Contest e il grande Contest Cosplay della giornata conclusiva, momenti che hanno portato sul palco l’energia e la creatività di una comunità ormai parte integrante dell’identità delle comic convention.

Accanto agli spettacoli, hanno trovato spazio incontri e momenti dedicati alla divulgazione, con un programma capace di alternare intrattenimento e approfondimento.

Villa Dante promossa a pieni voti

La scelta di Villa Dante come nuova casa del MessinaCon ha rappresentato una delle principali novità dell’edizione 2026.

Gli ampi spazi hanno consentito di distribuire le diverse anime della manifestazione, creando aree dedicate agli incontri, agli stand, agli artisti, al gaming e alle attività all’aperto. La nuova ambientazione ha contribuito a dare alla manifestazione una dimensione più ampia e, allo stesso tempo, più immersiva.

Il risultato è stato quello di trasformare per tre giorni uno dei luoghi simbolo della città in una sorta di città nella città, dove il pubblico poteva passare dal mondo del fumetto a quello del cosplay, dal gaming alla musica, senza soluzione di continuità.

Un appuntamento che guarda al futuro

Il MessinaCon 2026 si chiude quindi con un bilancio fatto soprattutto di incontri.

Incontri tra generazioni, tra pubblico e autori, tra cultura pop e territorio. E proprio questa capacità di creare connessioni sembra essere la direzione più interessante per il futuro della manifestazione.

La presenza di artisti affermati come Luca Enoch e Lelio Bonaccorso, insieme alla ricchezza del panorama rappresentato da Il Tempio della Nona Arte e dagli altri professionisti presenti, ha dimostrato che Messina può ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel circuito siciliano delle manifestazioni dedicate al fumetto e alla cultura pop.

Dopo tre giornate di colori, costumi, disegni, musica, videogiochi e storie, Villa Dante torna alla sua quotidianità.

Ma il MessinaCon lascia qualcosa: la consapevolezza che attorno alla cultura pop esiste una comunità viva, creativa e trasversale, capace di trasformare una passione in occasione di incontro.

Il sipario è calato sull’edizione 2026. Ora resta la voglia di scoprire cosa avrà in serbo il prossimo capitolo del MessinaCon.

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