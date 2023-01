Il Messina ha ufficializzato Ezio Raciti per la panchina dei giallorossi. Dopo le dimissioni di Auteri, la società ha deciso di richiamare il tecnico per compiere una vera e propria impresa in questa seconda parte di stagione.

Questo il comunicato della società:

“Acr Messina comunica di avere completato lo staff tecnico con il ritorno di mister Ezio Raciti. L’allenatore catanese, già lo scorso anno protagonista della cavalcata verso la salvezza in Serie C, guiderà la squadra giallorossa dopo le dimissioni di mister Gaetano Auteri avvalendosi della collaborazione di Daniele Cinelli.

Mister Raciti ha già diretto il primo allenamento, questa mattina, al Celeste.

Sarà lui, venerdì mattina a sedere in conferenza stampa per la presentazione dei temi della partita tra Messina e Virtus Francavilla.”