Messina si ferma per Giulia Scimone: proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali

Messina proclama il lutto cittadino

La città si prepara a vivere una giornata di profondo raccoglimento. Il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino per sabato 4 luglio, in occasione delle esequie della quindicenne Giulia Scimone, la giovane tragicamente scomparsa lo scorso 28 giugno in seguito a un incidente stradale avvenuto a Torre Faro.

La decisione dell’Amministrazione comunale intende interpretare il sentimento di dolore che ha attraversato l’intera comunità messinese dopo la morte della ragazza, manifestando in forma solenne la vicinanza della città e delle istituzioni alla famiglia, agli amici e a quanti le hanno voluto bene.

I funerali di Giulia Scimone in Cattedrale

I funerali saranno celebrati alle 16.30 nella Basilica Cattedrale di Messina, dove è attesa una numerosa partecipazione di cittadini che vorranno porgere l’ultimo saluto a Giulia. In concomitanza con la cerimonia funebre, il Comune ha invitato la cittadinanza a osservare un minuto di silenzio come segno di rispetto e di partecipazione al lutto.

Le disposizioni del Comune per la giornata di lutto

L’ordinanza dispone inoltre l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per l’intera giornata e la sospensione di eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con le esequie. L’invito ad aderire al lutto cittadino è stato esteso anche agli uffici pubblici, alle attività commerciali e produttive, alle scuole, alle associazioni culturali, sportive e di volontariato, affinché ciascuno possa partecipare nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del carattere istituzionale della commemorazione.

Una città unita nel dolore

La scomparsa della giovane ha profondamente colpito Messina, riaprendo il dibattito sul tema della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida. Proprio questo aspetto è stato richiamato dall’Amministrazione comunale, che ha indicato il lutto cittadino anche come un momento di riflessione collettiva sul valore della vita e sull’importanza del rispetto delle regole della circolazione, nella speranza che tragedie simili non abbiano più a ripetersi.

Il silenzio che accompagnerà la città nel pomeriggio del 4 luglio sarà il segno di una comunità unita nel dolore. Un gesto semplice, ma carico di significato, con cui Messina renderà omaggio alla memoria di una giovane vita spezzata troppo presto e si stringerà attorno alla sua famiglia in uno dei momenti più difficili.