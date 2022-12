Il Messina non riesce a rialzare la testa. Brutto ko contro il Picerno per 1-0 nella 17/a giornata del girone C di Serie C, la terza sconfitta di fila per i siciliani. Lo scontro salvezza se lo aggiudica il Picerno che espugna il Franco Scoglio con il gol, arrivato al 38’, di Guerra.

Poco Messina di fronte ai pochissimi tifosi presenti sugli spalti, solo 180, che hanno contestato non solo la squadra e il tecnico Auteri ma anche il presidente Sciotto per gli ultimi risultati. In virtù di questa sconfitta il Messina dunque resta il fanalino di coda del girone a 12 punti con un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate. L’ultima vittoria ormai risale al 3 novembre, più di un mese fa.

A decidere la gara è Guerra con la complicità dell’estremo difensore Lewandovski. Punizione dalla destra di Dettori, la difesa respinge ma al limite dell’area arriva proprio Guerra che col mancino mette in rete. Il Messina prova a reagire a un minuto dallo scadere con Catania ma il pallone finisce di poco a lato e termina sul fondo. Nella ripresa i padroni di casa provano a trovare la via del pari ma mancano di cinismo mentre la difesa locale evita un passivo peggiore. Vittoria dunque meritata per il Picerno che trova il primo successo esterno di stagione. Al Messina invece servirà quanto prima una scossa, il campionato infatti non aspetta e la squadra di Auteri vede sempre più lontana la zona salvezza.

Il prossimo impegno li vedrà protagonisti nella difficile trasferta di Castellammare di Stabia, in programma domenica 11 dicembre alle ore 17,30.