Messina e altri due comuni della provincia etnea rischiano la zona rossa

La città di Messina, Castel di Judica e Ramacca verso la zona rossa. La città sullo stretto e i comuni della provincia di Catania rischiano il colore rosso da martedì 12 al 31 gennaio.

L’ipotesi emerge dopo le ultime relazioni trasmesse stamane dai dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali all’assessorato alla Salute. Adesso la Regione dovrà valutare le ulteriori richieste che in queste ore stanno arrivando da parte del servizio sanitario e delle amministrazioni locali. «Tempestività e rigore- dichiara l’assessore regionale alla Salute,Ruggero Razza- sono per noi indispensabili in una fase in cui le performance positive sulla campagna vaccinale non possono e non devono subire distrazioni. Il mese di gennaio è strategico sotto il profilo sanitario ed economico. I cittadini sono i primi ad averne la piena consapevolezza. In particolare, in base alle recenti indicazioni del Comitato tecnico scientifico regionale, verrà effettuato un monitoraggio costante e analitico su tutto il territorio regionale». Le altre zone rosse attualmente istituite sono a San Fratello, Capizzi e Milena.

G.G.