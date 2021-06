Max Pezzali in concerto alla Villa Bellini

Max Pezzali in concerto a Catania alla Villa Bellini.

Max 90 Live Tour arriva anche a Catania il 7 e l’8 settembre 2021 alla Villa Bellini.

Un concerto che è quasi una dedica ai primi 4 album di successo degli 883, un decennio di premi, riconoscimenti che hanno segnato la musica italiana. Canzoni che ancora oggi vengono cantate a squarciagola anche da chi quegli anni non li ha nemmeno vissuti.

Gli 883 inaugurano il loro successo nel 1992 con l’album Hanno ucciso l’uomo ragno e l’omonimo brano. Un successo che li portò in vetta alle classifiche vincendo il Telegatto come rivelazione dell’anno e miglior album oltre che il primo World Music Awards come miglior artista italiano.

Il successo continua con Come mai e Sei un mito, solo alcune delle tracce dell’album Nord Sud Ovest Est del 1993. Un brano storico da oltre 1.350.000 copie vendute. Un album vincente, una vittoria riconosciuta al Festivalbar, confermata dalla vittoria del terzo e del quarto Telegatto come migliore band dell’anno e miglior album e dalla vittoria per il secondo anno consecutivo del World Music Awards.

I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com e presso le rivendite autorizzate.