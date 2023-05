Max Gazzè sceglie l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, per le tappe siciliane della sua tournée Musicae Loci. Un connubio idilliaco, un amore in musica nato tra l’artista romano di nascita ed europeo di adozione e l’Orchestra Jazz Siciliana, durante l’ultima edizione del Sicilia Jazz Festival.

Sono tre gli appuntamenti di Gazzè, in Sicilia. Il primo concerto andrà in scena l’1 agosto a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, per continuare il 2 agosto al Teatro Antico di Taormina (Messina) e il 3 agosto al Teatro Greco di Siracusa. Tra connessioni popolari e orchestre locali, l’artista presenterà il nuovo progetto Musicae Loci, spaziando dall’elettronica al sinfonico, dal synth-pop al prog e al rock e, in particolare, al jazz. Affiancato dalle migliori orchestre popolari della penisola, il cantautore ha scelto di portare sul palco le sue canzoni in una chiave inedita che assorbirà colori e suoni tipici delle diverse zone, in cui lo spettacolo verrà ospitato. Un progetto culturale legato al territorio, inteso come terra di storia, musica e arte. Spaziando tra stili ed epoche diverse, dal repertorio classico al moderno, ogni live avrà una versatilità musicale particolare, dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si uniranno al background sonoro dell’artista. In una commistione reciproca di note, con gli arrangiamenti curati da Max Dedo che sarà sul palco con Gazzè, le orchestre ridisegneranno con nuove sfumature i brani del cantautore e lui reinterpreterà alcune delle canzoni più rappresentative della tradizione locale.