Due nuove giullarate da un artista molto amato dal pubblico catanese, Matthias Martelli, che sarà protagonista della rassegna Palco Off con lo spettacolo “La nascita del giullare”, ospite della Sala Futura di Catania (via Macallè,3) sabato 15 aprile alle 21 e domenica 16 alle 18.

Le giullarate sono tratte da “Mistero Buffo”, lo spettacolo capolavoro del premio Nobel Dario Fo e di Franca Rame. un atto unico composto soprattutto da monologhi di ispirazione biblica riproposti in chiave satirica, in una lingua inventata e onomatopeica, di ispirazione medievale e mescolata con i dialetti padani: il grammelot.

A oltre cinquant’anni di distanza, Eugenio Allegri, recentemente scomparso, alla regia, e Matthias Martelli sul palco, racconteranno una storia emblematica: il giullare non nasce tale, è il frutto di un miracolo di Gesù Cristo che decide di trasformare un contadino, simbolo degli sfruttati del mondo, in un guitto che va nelle piazze per raccontare in modo comico satirico la sua storia di reietto e denunciare le violenze che è stato costretto a subire, smascherando così il potere e risvegliando le coscienze.

Con “La nascita del giullare” ed il secondo racconto in programma, “Parpaja topola”, Martelli e Allegri hanno accettato la scommessa di riproporre il celebre testo di Fo lavorando nel segno di una fedeltà all’originale che, per non essere tradito, necessita di una rilettura nuova e personale che ne sappia restituire lo spirito agli spettatori contemporanei.

In questo spettacolo, che ha due anime, ci sono Martelli con il suo talento e istinto, e Allegri, che ha fatto un grosso lavoro di regia sull’attore per l’uso degli spazi e la gestualità.

Come sempre alla fine della messa in scena seguirà l’incontro con l’interprete.

Un appuntamento da non perdere per una rassegna eterogenea e che sin dal 2012 continua a ricevere consensi dal pubblico grazie al lavoro dei due ideatori, Francesca Vitale e Renato Lombardo..

È ancora possibile acquistare i biglietti contattando direttamente la segreteria di Palco Off al 342 5572121 (prenotazioni via SMS e WhatsApp) o inviando una e-mail a direzione@palcooff.it o prenotazione@palcooff.it. Attivo anche il botteghino per l’acquisto dei singoli biglietti. Per gli studenti un prezzo agevolato di soli 6 euro. Per acquisti online https://www.liveticket.it/opera.aspx?Id=393959.