Ieri su Facebook un video è diventato virale: una rissa è scoppiata in pieno centro a Mascalucia.

Sono passati anni da quanto sulle pagine dei giornali Mascalucia “brillava” per essere un paese pericoloso nelle mani dei delinquenti che frequentavano il noto Corso San Vito.

Ieri su Facebook è stato pubblicato un video che in brevissimo tempo è stato condiviso e commentato da tantissime persone diventando virale. Si tratta di una video registrato probabilmente da qualche residente dal balcone di casa. Ad essere ripresa è una brutta rissa in pieno centro in Corso San Vito proprio all’incrocio del noto bar Ottagono.

Il traffico è stato bloccato dalle auto appartenenti probabilmente ai protagonisti della rissa. Tra colpi di spranga, urla, spintoni e calci i veicoli cercano di farsi strada. Un minuto e poco più di video durante il quale non si intravede nessun intervento delle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dalla pagina Facebook Mascalucia DOC, l’intervento delle forze dell’ordine però sarebbe stato tempestivo. Chi scrive sulla pagina Facebook pertanto scagionerebbe da ogni responsabilità le forze dell’ordine, il comune e la giunta tutta.

Ci chiediamo però se questo non sia solo uno dei primi casi che segnalano un pressoché stato di degrado e abbandono di un paese che già in passato non ha avuto un’ottima nomea in termini di sicurezza.

Di seguito il link del video

https://www.facebook.com/100017655855297/videos/828329001523402/