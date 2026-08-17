Marvel e Star Wars, insieme per la prima volta: arriva “Hope Assembles” firmato Kevin Smith e David Marquez

Dopo quasi cinquant’anni di storia editoriale intrecciata, Marvel Comics e Lucasfilm Publishing compiono un passo che i lettori aspettavano da una vita: il primo crossover ufficiale tra l’Universo Marvel e la galassia di Star Wars. Il progetto si chiama *Star Wars/Marvel: Hope Assembles* ed è stato annunciato nei giorni scorsi, con un debutto fissato per *gennaio 2027*.

Una miniserie per il cinquantenario

Si tratta di una miniserie in cinque numeri, pensata per accompagnare i festeggiamenti per il *50° anniversario di *Una nuova speranza**, il capitolo che nel 1977 diede inizio alla saga di George Lucas. Non a caso, l’ultimo numero della serie arriverà nelle fumetterie a maggio 2027, proprio in concomitanza con la data simbolica del 25 maggio.

A scrivere la storia è *Kevin Smith, regista di culto (*Clerks, Chasing Amy) ma anche sceneggiatore di fumetti con un passato Marvel di tutto rispetto, avendo firmato tra le altre cose l’acclamato arco Guardian Devil su Daredevil negli anni ’90. Ai disegni troviamo *David Marquez, reduce da lavori come *Uncanny X-Men e Civil War II, oltre alle sue celebri copertine per Ultimate Spider-Man.

Di cosa parla

La trama ruota attorno a un incantesimo capace di “frantumare la realtà”, che proietta i Ribelli e gli Imperiali della trilogia originale direttamente sulla Terra-616, il continuum narrativo principale dei fumetti Marvel. Qui, Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo e Chewbacca si troveranno a fianco di eroi come Spider-Man, gli Avengers e l’Hulk per affrontare una minaccia che unisce *Darth Vader* e *Doctor Doom*, coadiuvati anche da Thanos e dalle forze dell’Impero.

Il parallelo tra i due villain non è casuale: è stato lo stesso Mark Hamill a raccontare in passato come George Lucas si fosse ispirato proprio a Victor von Doom nella creazione di Darth Vader, un dettaglio che rende la loro alleanza sulla carta particolarmente suggestiva.

Le parole dei protagonisti

A commentare l’operazione è *C.B. Cebulski, Editor-in-Chief uscente di Marvel Comics, che ha definito *Hope Assembles un vero e proprio regalo d’addio ai lettori: un’idea coltivata da oltre un decennio, sin da quando Marvel riottenne la licenza di Star Wars nel 2014, e finalmente realizzata grazie alla ricorrenza del cinquantenario.

Sulla stessa linea *Michael Siglain, direttore creativo di Lucasfilm Publishing, che ha ricordato come il primo numero della serie a fumetti di *Star Wars targata Marvel uscisse nelle edicole americane addirittura sei settimane prima dell’uscita del film nelle sale, nel lontano 1977 — un legame storico che oggi si chiude idealmente il cerchio.

Anche *Kevin Smith* ha voluto raccontare il proprio legame personale con il progetto, ricordando di essere stato abbonato da ragazzo, nei primi anni ’80, proprio alla collana Marvel dedicata a Star Wars, e di aver sempre sognato un incontro tra Spider-Man o Doctor Doom e i personaggi della saga stellare.

Un evento senza precedenti

Nonostante i due franchise siano legati a doppio filo fin dagli albori — basti pensare che le vendite dei fumetti di Star Wars contribuirono a salvare Marvel dal fallimento negli anni ’70 — un vero crossover narrativo tra i due universi non era mai avvenuto prima, al di là di qualche cameo occasionale in produzioni terze. Hope Assembles segna quindi un precedente storico, reso possibile dal duplice controllo che Disney esercita oggi su entrambi i marchi.

Il primo numero di *Star Wars/Marvel: Hope Assembles* arriverà nelle fumetterie a gennaio 2027, dando ufficialmente il via all’anno che celebrerà il mezzo secolo di una delle saghe più amate della cultura pop.