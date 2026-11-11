Un universo in espansione

Con la nascita della Marvel Cinematic Universe, guidata da Kevin Feige, non sapendolo ancora, il mondo si sarebbe dovuto preparare a un radicale cambiamento.

Nel 2008 la Marvel Studios compì una scelta destinata a cambiare il futuro del cinema. Ovvero portare sul grande schermo Tony Stark interpretato dall’attore Robert Downey Jr. Attraverso i disegni del famosissimo fumettista americano Stan Lee nonché scrittore, editore e produttore cinematografico che, fin da giovane negli anni 60, scoprii il talento di una schiera di artisti che avrebbero creato i più famosi supereroi della storia come ad esempio: Iron Man, Spiderman, Thor, i Fantastici Quattro e tantissimi altri.

Con il passare degli anni il suo successo permise alla Marvel di trasformarsi, da piccola casa editrice, nella casa di produzione di fumetti più grande a livello globale.

Iron Man infatti non è semplicemente un uomo, ma la sua è la storia di un miliardario che, dopo essere stato rapito in Afghanistan dall’organizzazione dei 10 anelli, costruisce un armatura tecnologicamente avanzata per far fronte alle ingiustizie del mondo stesso. Non sapendolo ancora diventerà infatti il primo tassello di un progetto molto più grande.

Col finire del film e l’arrivo della famosissima scena post credit, si dà inizio a un’idea rivoluzionaria che verrà seguita anche nei capitoli successivi con il susseguirsi anche di personaggi provenienti non solo da epoche diverse, ma anche da mondi lontani, ampliando una linea che si espande fino a diventare un universo pieno di vita.

Con i capitoli a seguire ovvero: Iron Man 2, Thor, Captain America e Hulk, piano piano le storie si intrecciano e si collegano sempre di più fino a diventare un’unica cosa. Successivamente nel 2012, con la nascita del film degli Avengers, tutti gli eroi si ritrovano uniti per fronteggiare il Dio Loki re dell’inganno pronto con un esercito a distruggere la terra da un’altra dimensione dimostrando perseveranza di fronte alle difficoltà.

Grazie al successo di questo stesso medesimo film e la quantità degli incassi registrati pari a 1,518 miliardi di dollari a livello globale, il mondo era pronto per questo genere di storie. Con i capitoli successivi, il momento più importante arriva soprattutto nel 2018 con Avengers Infinity War, sotto la guida dei fratelli Anthony e Joe Russo, il film introduce uno dei villain più possenti e distruttivi dell’universo Marvel ovvero Thanos. Con la sua forza possente e grazie al suo impero dimostra di avere le capacità di raccogliere le gemme dell’infinito ovvero artefatti di potenza cosmica sparse e nascoste chissà dove e riesce ad attuare il suo piano, ovvero uccidere metà della vita di tutto l’universo per seguire un sogno utopistico di pace e prosperità. Alla fine del film Thanos vince e i nostri eroi purtroppo, per la prima volta vengono sconfitti.

Un anno dopo, a seguire nel 2019, arriva la punta di diamante della Marvel ovvero Avengers End Game che chiude la storia di Thanos con la sua sconfitta e il compianto sacrificio di Tony Stark che per molti spettatori rappresenta ancora oggi il punto più alto e struggente di tutto il Marvel Cinematic Universe. Il film dimostra di essere la proiezione con i maggiori incassi della storia, superando Avatar di James Cameron con un totale stimato circa 2,95 miliardi di dollari dopo 11 film collegati, definito come un fenomeno culturale globale cinematografico irripetibile.

Con l’ultimo capitolo pronto a uscire a dicembre di quest’anno tutto il mondo è pronto per Avengers Doomsday con il ritorno dell’attore di Robert Downey Jr.

Le richieste dell’attore per tornare a recitare accettate da Marvel comprendono: un cachet da capogiro da 80 milioni di dollari, viaggi in jet privato per il set, un intero accampamento di camper costruito solo per lui, contributo creativo sul personaggio che non lascerà quindi decidere tutto sul ruolo agli sceneggiatori, un servizio di sicurezza dedicato per tutto il set, una palestra privata completa di personal trainer, un’assistente per tutti i suoi bisogni compreso uno chef personale a suo completo servizio. Per concludere anche proiezioni private in anteprima del film per permettergli di fornire feedback e miglioramenti.

Avendo avuto un passato da eroe protagonista, pilastro fondamentale di questo universo, questa volta però Robert Downey Jr entrerà nei panni di Victor Von Doom, ovvero il nuovo villain che stravolgerà il naturale corso degli eventi della linea temporale definita 616. Doom che rappresenta uno dei personaggi più complessi della Marvel racchiude in sé: intelligenza, magia e conoscenze tecnologiche pronto a distruggere tutto per un unico ordine.

Ancora una volta alla regia ci saranno i fratelli Anthony e Joe Russo per aver orchestrato i più grandi capitoli di questa saga cinematografica con una storia pronta a sconvolgere gli spettatori introducendo quanti più universi possibili attraverso una pellicola ricca di aspettative.

Il film ad oggi rappresenta uno degli eventi più attesi dell’anno iniziando a battere cifre da record con i preordini dei biglietti online per un totale di 125 milioni di dollari. In uscita nelle sale italiane il 16 dicembre ci domandiamo tutti fino a dove il limite può essere superato e se anche voi lo andrete a vedere.