Marsala, sconfigge il Covid a 100 anni

Sconfigge il Covid all’età di 100 anni. Questa è la storia di Angela, classe 1920 che ricoverata lo scorso 31 dicembre presso il reparto di Medicina Covid dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala, riesce a vincere il Coronavirus. La super nonna giovedì prossimo compirà 101 anni ed è in buone condizioni fisiche; risiede in una struttura del Trapanese che accoglie altre 7 ospiti anziani. Dall’Asp di Trapani informano che la donna, al momento del ricovero, era positiva all’infezione e presentava sia febbre che problemi respiratori, dispnea. Le condizioni, tuttavia, non si sono aggravate permettendo la cura e il raggiungimento della negatività nella donna. L’arzilla nonnina, all’uscita dal presidio ospedaliero, è stata raggiunta dai 3 figli e 8 nipoti.

G.G.