Marion Rapisarda ospite de Il Tempio della Nona Arte a Etna Comics 2026

Nuovo annuncio per l’associazione Il Tempio della Nona Arte in vista di Etna Comics 2026. Tra gli ospiti presenti alla manifestazione ci sarà anche Marion Rapisarda, artista poliedrica che negli anni ha saputo distinguersi nel campo dell’illustrazione, della pittura, dell’animazione e del tatuaggio.

L’autrice sarà presente dal 30 maggio al 2 giugno presso lo stand dell’associazione all’interno de Le Ciminiere di Catania, dove incontrerà il pubblico e presenterà il suo portfolio d’esordio intitolato “Catania: immagini ed emozioni”, realizzato insieme allo scrittore Riccardo Renda.

L’opera si presenta come un percorso illustrato dedicato alla città etnea e ai suoi simboli più rappresentativi. Il folder raccoglie infatti sette illustrazioni originali firmate da Marion Rapisarda, capaci di trasformare scorci, atmosfere e suggestioni di Catania in immagini evocative e dal forte impatto visivo.

Attraverso uno stile personale che fonde tradizione artistica, immaginazione e identità siciliana, l’artista propone una visione intensa e contemporanea della città, esaltandone il fascino culturale e simbolico. Un lavoro che unisce sensibilità estetica e passione per il territorio, offrendo al pubblico un’esperienza visiva immersiva e ricca di emozioni.

La presenza di Marion Rapisarda rappresenta un ulteriore tassello nel programma culturale promosso da Il Tempio della Nona Arte durante Etna Comics 2026, confermando l’attenzione dell’associazione verso artisti emergenti e progetti editoriali legati all’illustrazione e alla valorizzazione della cultura siciliana.

L’appuntamento è dunque fissato dal 30 maggio al 2 giugno a Catania, per quattro giorni all’insegna del fumetto, dell’arte e della creatività.

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