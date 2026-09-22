Mario Fargetta torna alle sue origini, Catenanuova lo attende per i festeggiamenti patronali

Dal 18 al 28 settembre Catenanuova celebra i suoi patroni, San Prospero e Maria Santissima delle Grazie. Il 25 settembre, in Piazza Madonna del Rosario, arriva il dj Mario Fargetta, mentre a chiudere il calendario sarà la tradizionale Fiera di San Prospero.

È Mario Fargetta il nome che accenderà una delle serate più attese dei festeggiamenti patronali di Catenanuova. Venerdì 25 settembre, alle 22:00, il dj e produttore sarà in Piazza Madonna del Rosario, nel cuore di un calendario che dal 18 settembre sta accompagnando la comunità attraverso arte, cultura, memoria e intrattenimento.

Il Sindaco Antonio Impellizzieri, l’Assessore allo Spettacolo Luciana Barbagallo, il Direttore Artistico Antonio Saeli e tutta l’Amministrazione Comunale di Catenanuova hanno presentato un programma che alterna momenti dedicati alla creatività, alla storia locale e alla musica.

La rassegna ha preso il via venerdì 18 settembre con la cerimonia di premiazione “L’ambiente si racconta a Colori”, per proseguire il giorno successivo con la terza edizione dell’estemporanea di pittura “La natura e le sue meraviglie”.

Domenica 20 settembre, invece, spazio alla fotografia con l’inaugurazione della mostra dedicata ai festeggiamenti patronali.

Martedì 22 settembre spazio all’artigianato locale, protagonista anche mercoledì 23 insieme ad “Armonie di danza, poesia e musica”.

Giovedì 24 settembre tornerà l’estemporanea “La natura e le sue meraviglie”, prima del concerto dei “Compagni di Scuola”.

Il 25 settembre sarà la volta dello show più atteso.

Alle 22:00, Piazza Madonna del Rosario ospiterà Mario Fargetta.

Il dj e produttore torna infatti a Catenanuova, terra d’origine dei suoi genitori, in un appuntamento che rinnova il legame dell’artista con la cittadina.

Ad anticipare la serata, alle 18:30, sarà “Storie di un sogno”, la rievocazione storica dei fondatori della città, con un corteo al quale prenderanno parte nobili, maestri, sbandieratori e musici di Nicosia.

Sabato 26 settembre, alle 17:00, “Nati per leggere” sarà dedicato ai più piccoli, mentre dalle 19:00 la Notte Bianca animerà la serata con il dj set.

Domenica 27 settembre sarà dedicata alla celebrazione della solenne Messa e, alle 22:00, alla musica con il concerto della band “Dalla parte di Lucio” in Piazza Madonna del Rosario.

Il sipario sui festeggiamenti calerà lunedì 28 settembre con la tradizionale Fiera di San Prospero, ultimo appuntamento di un calendario che ha intrecciato espressioni artistiche, memoria del territorio e momenti di condivisione.

Il programma completo è consultabile sulle pagine ufficiali del Comune di Catenanuova e sui canali dedicati ai festeggiamenti, dove saranno disponibili tutti gli orari degli appuntamenti, le location e gli eventuali aggiornamenti.