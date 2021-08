Mario Biondi, due date in Sicilia

Due date in Sicilia per Mario Biondi e la sua band.

Il catanese Mario Biondi torna in concerto per due date, Taormina e Castellammare del Golfo.

All’interno della programmazione di Sotto il Vulcano, la rassegna itinerante di spettacoli live per la valorizzazione del territorio, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La panca con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, il concerto di Mario Biondi il 22 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Il 23 agosto invece, il cantante sarà in concerto in Piazzale Stenditoio, per la programmazione di eventi del Comune di Castellammare del Golfo con l’organizzazione di Puntoeacapo in collaborazione con GianFaby Production.

In occasione della seconda data ad esibirsi ci sarà anche la palermitana Daria Biancardi. La Lady of Soul è reduce dal successo di The Voice e vincitrice dell’edizione The Best of All Together Now su Canale 5.

50 anni per Mario Biondi che festeggerà con il suo nuovo tour questo suo compleanno, contestualmente all’uscita del suo nuovo album “Dare”.

«Dare è un’attitudine oltre che una scelta di vita. Torno al mio sound con le band che hanno dato lustro alle mie canzoni. Festeggiare i miei 50 anni con tutti voi è un’emozione che mi pervade l’anima», dichiara il cantante.

I biglietti per le due date siciliane sono disponibili su www.puntoeacapo.uno e sui circuiti abituali.