Magma – mostra di cinema breve è tornato al cinema, al Margherita Multisala di Acireale (Catania), per la prima delle tre giornate del concorso internazionale di cortometraggi. Ieri, oggi e domani, a partire dalle 20.30, la sala acese è la casa del festival di corti giunto alla 22esima edizione. Nove film brevi per ciascuna serata, per un totale di 27 film arrivati da 19 Paesi del mondo. Tra questi, sabato 18 novembre la giuria sceglierà a chi assegnare il premio Lorenzo Vecchio, dedicato al fondatore e primo direttore artistico del festival, ed eventuali menzioni speciali. Agli spettatori in sala nel corso delle tre serate, invece, spetterà assegnare il Premio del pubblico.

Le proiezioni del concorso internazionale sono cominciate giovedì 16 novembre, con i primi nove film internazionali in concorso. Ad aprire la selezione uno degli italiani: Di ogni bene, di Pablo Solari (14′). A seguire La Perra, di Carla Melo Gampert; Mira niño di Sergio Avellaneda Belmonte; Just the two of us, di Clara Lemaire Anspach; Stock, di Alexei Dmitriev; Nothing holier than a Dolphin, di Isabella Margara; Deadline di Idan Gilboa; Stains, di Sofie Krogh Grud; e Desertion, di Ajac Kalantar.

Venerdì 17 novembre Anticlímax, di Néstor López e Óscar Romero; Le cri du silence, di Camille Anne, Julie Vandenbergue, Martin Laurent, Elisa Torris, Camille Leroy e Lucas Foutrier; Psychicken, di Ata Mojabi; Power signal di Oscar Boyson; Airborne, di Andrzej Jobczyk; Riad, di Yann Verburgh; Perder di Rubén Guindo Nova; Caro mostro, di Stefano P. Testa; Pisanka, di Jorge Yúdice.

Sabato sera, infine, ultima tornata di proiezioni: toccherà a 68.415 di Antonella Sabatino e Stefano Blasi; Empty little people di Mikai Geronimo e Josh O’Caoimh; Cul-de-sac di Francesco Gabriele; Anhad di Niranjan raj Bhetwal; Pig di Jorn Leeuwerink; Green fit di Maxime Pistorio; File di Sonia K. Hadad; Lights di Jitka Nemikinsová; e Carpenter di Xelîl Sehragerd.