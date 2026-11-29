Dai testi sacri dello Zoroastrismo alla notte di Betlemme: chi erano davvero i sapienti venuti dall’Oriente? La tradizione persiana custodiva da secoli l’attesa di un Salvatore destinato a sconfiggere il Male e a rinnovare il mondo. Un’antica convergenza religiosa che apre interrogativi affascinanti sulle origini del racconto evangelico.

C’è una storia che attraversa i secoli, collega le pianure dell’antica Persia alle terre della Giudea e mette in comunicazione due delle più importanti tradizioni religiose del mondo antico: quella zoroastriana e quella ebraica. È la storia dei Magi, i sapienti venuti dall’Oriente secondo il Vangelo di Matteo, ma anche di una profezia molto più antica della nascita di Gesù: l’attesa persiana di un futuro Salvatore, destinato a liberare il mondo dal Male e a restituire all’umanità la sua condizione originaria.

Una domanda, in particolare, merita di essere approfondita: i Magi che arrivarono a Betlemme seguendo una stella potevano conoscere le antiche tradizioni zoroastriane sull’avvento di un Salvatore? E, soprattutto, potevano aver interpretato la nascita di Gesù alla luce di una conoscenza religiosa trasmessa per generazioni dai sacerdoti persiani?

Non esiste una prova documentale che permetta di affermare che i sacerdoti di Zarathustra avessero profetizzato direttamente la nascita di Gesù. Esistono, tuttavia, testi religiosi iranici che descrivono una figura salvifica futura, una tradizione sul suo concepimento prodigioso e una visione della storia orientata verso la vittoria definitiva del Bene. Elementi che rendono il confronto con il racconto evangelico particolarmente interessante.

Chi erano realmente i Magi?

Per comprendere il significato del loro viaggio bisogna innanzitutto liberarsi da un’immagine consolidata dalla tradizione cristiana: quella dei tre re venuti da terre lontane per rendere omaggio al Bambino Gesù.

Il Vangelo secondo Matteo, nel secondo capitolo, parla semplicemente di alcuni Magi provenienti dall’Oriente. Non ne indica il numero, non ne specifica i nomi e non li definisce re.

Il termine greco utilizzato dall’evangelista è magoi, derivato dall’antico persiano maguš. Indicava una categoria sacerdotale del mondo iranico, conosciuta già durante l’Impero medo-persiano.

I Magi erano specialisti del culto religioso, interpreti dei sogni, custodi di tradizioni rituali e conoscitori delle pratiche divinatorie. Le testimonianze di Erodoto, nel V secolo avanti Cristo, li descrivono come sacerdoti che accompagnavano i sovrani persiani e intervenivano nei sacrifici e nell’interpretazione dei segni.

La loro relazione con lo Zoroastrismo si consolidò nel corso dei secoli, anche se gli studiosi non concordano sul momento preciso in cui i Magi adottarono integralmente la religione di Zarathustra.

L’Encyclopaedia Iranica, nell’importante voce dedicata ai Magi curata dallo storico Muhammad A. Dandamayev, documenta proprio questa complessa evoluzione.

Non è quindi possibile identificare automaticamente ogni antico mago con un sacerdote zoroastriano. Tuttavia, nel periodo ellenistico e romano, il termine era ormai fortemente associato alla sapienza religiosa iranica.

È in questo contesto che il racconto evangelico acquista una dimensione ulteriore: i protagonisti non sarebbero semplicemente alcuni viaggiatori orientali, ma potrebbero rappresentare un ambiente culturale nel quale religione, astronomia e interpretazione profetica erano strettamente collegate.

Zarathustra e l’attesa del Salvatore: il Saošyant

Il cuore della questione si trova nello Zoroastrismo, una delle più antiche tradizioni religiose monoteistiche o, secondo alcune interpretazioni, dualistiche del mondo antico.

La religione fondata sulla predicazione di Zarathustra, chiamato Zoroastro nelle fonti greche, riconosce in Ahura Mazda il principio supremo del Bene, della sapienza e della verità.

La sua visione del mondo è caratterizzata da una contrapposizione fondamentale tra verità e menzogna, ordine e disordine, Bene e Male. L’esistenza umana si inserisce in questa lotta cosmica, nella quale ogni individuo è chiamato a scegliere da quale parte schierarsi.

Ma la storia, secondo la tradizione zoroastriana, non è destinata a proseguire indefinitamente in questa condizione.

È previsto un compimento finale: il Male sarà sconfitto, i morti risorgeranno e il mondo verrà rinnovato.

Al centro di questa prospettiva compare una figura chiamata Saošyant, termine avestico traducibile come «colui che porta beneficio» o «benefattore». Nella sua elaborazione escatologica più compiuta, il Saošyant diventa il Salvatore finale dell’umanità.

Il suo nome specifico è Astvat-ereta.

La tradizione religiosa gli attribuisce una missione straordinaria: eliminare la menzogna, restaurare l’ordine della verità, sconfiggere le forze del Male e trasformare definitivamente la creazione.

Non si tratta di una figura politica destinata semplicemente a conquistare un regno. Il Saošyant rappresenta il compimento del destino cosmico dell’intera umanità.

La testimonianza dell’Avesta

La fonte più importante per comprendere questa attesa è l’Avesta, la raccolta dei testi sacri zoroastriani.

In particolare, il diciannovesimo Yasht, dedicato alla gloria divina, contiene alcuni dei passaggi più significativi.

Nei versetti 88 e 89 si afferma che la gloria divina accompagnerà il vittorioso Saošyant affinché possa rendere nuovamente perfetta l’esistenza, liberandola dall’invecchiamento, dalla morte e dalla corruzione.

Nei versetti 92-94 viene descritto l’avvento di Astvat-ereta, proveniente dal lago Kąsaoya.

Il suo compito sarà quello di scacciare la menzogna dal mondo della Verità e rendere immortale l’intera creazione.

Il passaggio è particolarmente importante perché dimostra che la tradizione zoroastriana possedeva una concezione articolata della salvezza universale.

Non è una somiglianza inventata dagli interpreti moderni: è un elemento effettivamente presente nei testi sacri iranici.

La voce Astvaṱ.ərəta dell’Encyclopaedia Iranica, curata da Mary Boyce, è una delle ricostruzioni accademiche più importanti su questa figura.

La nascita prodigiosa del Salvatore persiano

Tra gli aspetti più sorprendenti della tradizione zoroastriana si trova il racconto relativo alla nascita del Saošyant.

Secondo la tradizione, il seme di Zarathustra sarebbe stato miracolosamente conservato nelle acque del lago Kąsaoya, identificato dagli studiosi con il lago Hāmūn, nella regione del Sistan, nell’attuale Iran sudorientale.

Quando fosse giunto il momento stabilito, una donna avrebbe concepito il futuro Salvatore attraverso il contatto con quelle acque.

Nella tradizione successiva, questa donna viene identificata con il nome di Eredat-fedhri, mentre il concepimento viene descritto come un evento miracoloso.

Il bambino nato da questa unione sarebbe stato il discendente spirituale di Zarathustra e il liberatore definitivo dell’umanità.

Il parallelo con le tradizioni religiose che attribuiscono a figure salvifiche una nascita prodigiosa è evidente.

È però importante una precisazione: non bisogna confondere la formulazione delle fonti più antiche con tutti i particolari sviluppati nella letteratura zoroastriana successiva. La concezione miracolosa del Saošyant ha una storia di elaborazione che gli studiosi ricostruiscono attraverso testi appartenenti a epoche differenti.

Resta comunque significativo che, nel patrimonio religioso iranico, esistesse una tradizione di un Salvatore futuro collegato alla figura di Zarathustra e destinato a realizzare la redenzione del mondo.

Tre salvatori per il destino dell’umanità

La teologia zoroastriana presenta un altro elemento di grande interesse: il Salvatore finale non è l’unica figura prevista.

La tradizione parla di tre salvatori che si manifesterebbero in successione, preparando progressivamente il rinnovamento della creazione.

I loro nomi sono:

– Uxšyaṱ-ərəta;

– Uxšyaṱ-nəmah;

– Astvat-ereta.

Nella tradizione medio-persiana vengono ricordati come Ōšēdar, Ōšēdarmah e Sōšāns.

L’ultimo rappresenta il compimento definitivo della storia.

Con lui avverrà la vittoria finale sul Male, la resurrezione dei morti e la restaurazione dell’ordine perfetto.

Questa prospettiva rivela quanto fosse sviluppata la riflessione escatologica iranica. La storia non è concepita come una successione casuale di eventi, ma come un percorso che conduce inevitabilmente a una trasformazione universale.

È proprio questa dimensione a rendere interessante il confronto con le aspettative messianiche ebraiche e, successivamente, con la concezione cristiana della salvezza.

Persia e Israele: secoli di contatti religiosi

Per capire come le tradizioni iraniche avrebbero potuto raggiungere i sapienti orientali bisogna guardare alla storia.

Nel 539 avanti Cristo, Ciro il Grande conquistò Babilonia. La successiva dominazione persiana mise in relazione il mondo iranico con le comunità ebraiche che vivevano in Mesopotamia e con quelle che rientrarono progressivamente in Giudea.

Il rapporto tra Persia ed ebraismo non fu marginale.

Per secoli, le popolazioni delle due aree condivisero spazi politici, commerciali e culturali. Le comunità ebraiche continuarono a vivere in Mesopotamia anche dopo la fine dell’Impero persiano achemenide.

Babilonia era inoltre uno dei più importanti centri dell’antichità per lo studio dei fenomeni celesti. I suoi sacerdoti osservavano i pianeti, registravano le eclissi e interpretavano i movimenti degli astri.

In questo ambiente potevano circolare idee provenienti da tradizioni religiose differenti.

La ricerca storica ha affrontato a lungo la questione di una possibile influenza dello Zoroastrismo sullo sviluppo dell’escatologia ebraica.

Lo studioso Shaul Shaked, nell’analisi pubblicata dall’Encyclopaedia Iranica, ha esaminato le somiglianze tra le concezioni iraniche e quelle sviluppatesi nell’ebraismo del Secondo Tempio.

Tra i temi messi a confronto troviamo il giudizio universale, la resurrezione dei morti, la lotta tra Bene e Male e il rinnovamento finale della creazione.

Non esiste un consenso assoluto sull’origine di ciascuna di queste concezioni. Alcuni studiosi riconoscono un’influenza iranica significativa, altri invitano alla prudenza, soprattutto perché molte formulazioni complete delle dottrine zoroastriane sono documentate in testi conservati in epoca successiva.

Il dato storico, tuttavia, è incontrovertibile: Persia, Babilonia e Giudea non erano mondi religiosamente isolati.

La stella di Betlemme e la profezia di Balaam

Arriviamo così al passaggio centrale del racconto di Matteo.

L’evangelista racconta che alcuni Magi giunsero a Gerusalemme chiedendo:

«Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo» (Matteo 2,2).

La loro affermazione contiene un elemento fondamentale: essi interpretano un fenomeno celeste come annuncio della nascita di un sovrano.

Per gli antichi sapienti orientali, l’osservazione degli astri non era una semplice attività scientifica. I fenomeni celesti potevano essere considerati manifestazioni di significati religiosi e politici.

La comparsa di un astro particolare poteva essere interpretata come il segno della nascita di un re, dell’inizio di una nuova epoca o di un cambiamento negli equilibri del mondo.

Ma nel racconto evangelico esiste un collegamento biblico che merita particolare attenzione.

Nel libro dei Numeri, al capitolo 24, versetto 17, si legge una profezia attribuita a Balaam:

«Una stella spunta da Giacobbe e uno scettro sorge da Israele».

È uno dei passaggi che la tradizione ebraica ha interpretato in chiave messianica.

Balaam era un indovino proveniente dalla regione mesopotamica e la sua figura appartiene a un contesto orientale.

La corrispondenza simbolica è suggestiva: una stella, un sovrano destinato a Israele e una tradizione profetica collegata a un personaggio orientale.

È possibile che Matteo abbia costruito il racconto dei Magi richiamando anche questa profezia.

Non possiamo dimostrare che i sacerdoti persiani conoscessero direttamente il libro dei Numeri, ma la presenza di comunità ebraiche in Mesopotamia rende plausibile la circolazione di tradizioni religiose tra i diversi ambienti.

Si apre così una possibilità particolarmente affascinante: i Magi potrebbero aver interpretato un fenomeno celeste attraverso le proprie conoscenze religiose iraniche, mettendolo in relazione con l’attesa di un sovrano salvifico annunciato anche dalla tradizione ebraica.

I Magi cercavano il Messia o il Saošyant?

Questa è la domanda più delicata.

Se i Magi erano effettivamente sacerdoti iranici legati alla tradizione zoroastriana, conoscevano probabilmente una visione del mondo nella quale era previsto l’arrivo di un Salvatore.

Ma questo non significa che il Saošyant e il Messia ebraico fossero considerati la stessa figura.

Le due concezioni presentano differenze importanti.

Il Saošyant è il Salvatore finale di una cosmologia che prevede la trasformazione dell’intero universo e la sconfitta definitiva del Male.

Il Messia ebraico, invece, appartiene a una tradizione religiosa nella quale l’attesa della figura consacrata si sviluppa attraverso diverse interpretazioni: regale, sacerdotale, profetica ed escatologica.

Nel cristianesimo Gesù viene riconosciuto come il Messia e il Figlio di Dio, e la sua morte e resurrezione inaugurano una nuova fase della storia della salvezza.

Non sono dunque figure perfettamente sovrapponibili.

Tuttavia, esiste una convergenza teologica importante: tutte queste tradizioni guardano a un futuro nel quale il Male non avrà l’ultima parola e il destino dell’umanità sarà radicalmente trasformato.

La domanda non è quindi necessariamente se i Magi cercassero un uomo che chiamavano già Gesù, ma se possedessero un patrimonio religioso che li rendeva particolarmente sensibili all’annuncio di una nascita salvifica.

Questa seconda possibilità è molto più interessante dal punto di vista storico.

Una profezia precedente al cristianesimo?

Per rispondere bisogna distinguere le diverse epoche dei testi.

L’Avesta contiene materiali religiosi molto antichi. Il diciannovesimo Yasht conserva una delle più importanti testimonianze sulla figura del Saošyant.

Gli studiosi ritengono che alcuni nuclei della tradizione sulla redenzione finale e sul Salvatore siano anteriori all’epoca achemenide.

La questione è rilevante perché significa che l’attesa di una figura salvifica non sarebbe una costruzione religiosa nata dopo il cristianesimo.

Al contrario, avrebbe radici molto più antiche.

Esistono però altri testi fondamentali, come il Bundahišn, il Dēnkard e lo Zand ī Wahman Yasn, che presentano elaborazioni successive della cosmologia e dell’escatologia zoroastriana.

Questi documenti sono indispensabili per comprendere lo sviluppo della dottrina, ma non possono essere utilizzati automaticamente come testimonianze di ciò che i Magi sapevano nel I secolo avanti Cristo.

È una distinzione fondamentale per qualsiasi ricostruzione storica seria.

Non abbiamo un documento persiano contemporaneo alla nascita di Gesù nel quale un sacerdote annunci esplicitamente che il Messia ebraico sarebbe nato a Betlemme.

Abbiamo però una tradizione religiosa iranica, con radici antiche, che attendeva un Salvatore e una trasformazione definitiva del mondo.

Il significato dei Magi nel racconto evangelico

Il viaggio dei Magi assume così una dimensione che supera il semplice episodio della nascita di Gesù.

Nel Vangelo di Matteo, alcuni sapienti provenienti dall’Oriente riconoscono un segno che li conduce verso il bambino.

La loro presenza rappresenta anche l’apertura del messaggio cristiano ai popoli non appartenenti a Israele.

Mentre Erode teme la nascita di un nuovo re e le autorità di Gerusalemme vengono coinvolte nella ricerca, i sapienti stranieri si mettono in cammino per rendere omaggio al bambino.

Il racconto presenta quindi un’immagine potente: persone appartenenti a un altro mondo religioso riconoscono qualcosa di straordinario nella nascita di Gesù.

È possibile leggere questa scena anche alla luce della storia dei rapporti tra Persia e Israele.

I Magi potrebbero rappresentare simbolicamente l’incontro tra la sapienza orientale e la rivelazione ebraica, tra una tradizione religiosa che attendeva il Salvatore e un’altra che riconosceva nel bambino il Messia promesso.

Un incontro tra due grandi tradizioni religiose

La ricerca non consente di affermare che Zarathustra abbia profetizzato direttamente la nascita di Gesù. Non esiste una fonte antica che identifichi il Saošyant con il bambino di Betlemme.

Sarebbe però altrettanto riduttivo ignorare le profonde connessioni culturali e religiose che legavano il mondo persiano, quello mesopotamico e quello ebraico.

I testi zoroastriani attestano un’antica attesa salvifica. La tradizione ebraica conosceva le profezie messianiche e la simbologia della stella di Giacobbe. Il mondo orientale possedeva scuole sacerdotali specializzate nell’osservazione dei fenomeni celesti.

In questo scenario, il racconto dei Magi potrebbe conservare la memoria di un incontro tra diverse aspettative religiose.

Forse quei sapienti non stavano semplicemente osservando una stella. Forse riconoscevano in quel segno qualcosa che le loro tradizioni attendevano da generazioni.

Non possiamo dimostrare che fosse proprio così. Possiamo però riconoscere che la loro presenza nel racconto evangelico si inserisce in un mondo nel quale l’attesa di un Salvatore non apparteneva esclusivamente alla tradizione ebraica.

E forse è proprio questo il particolare più affascinante della vicenda: la nascita di Gesù, nel racconto di Matteo, non viene riconosciuta soltanto da chi conosceva le Scritture di Israele, ma anche da sapienti giunti da un Oriente che custodiva da secoli una propria speranza di redenzione.

Una speranza che, molto prima del cristianesimo, aveva già dato un nome al Salvatore futuro: Saošyant, colui che porta beneficio al mondo.

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Fonti e bibliografia per approfondire

Testi religiosi antichi

– Avesta, in particolare Yasht 19, versetti 88-94.

– Avesta, Yasht 13.

– Bundahišn, sulla creazione e il rinnovamento finale del mondo.

– Dēnkard, sulla dottrina zoroastriana.

– Zand ī Wahman Yasn, sulla tradizione apocalittica iranica.

– Bibbia, Numeri 24,17.

– Vangelo secondo Matteo 2,1-12.

Studi storici e accademici

– Mary Boyce, A History of Zoroastrianism.

– Mary Boyce, voce Astvaṱ.ərəta, Encyclopaedia Iranica.

– Muhammad A. Dandamayev, voce Magi, Encyclopaedia Iranica.

– Shaul Shaked, Eschatology in Zoroastrianism and Zoroastrian Influence, Encyclopaedia Iranica.

– Carlo G. Cereti, Kingly and Priestly Messiahs in Zoroastrianism and Judaism.

Risorse online

– Encyclopaedia Iranica: https://www.iranicaonline.org/

– Avesta: https://www.avesta.org/