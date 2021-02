Macchine gratis: duo criminale femminile arrestato per riciclaggio

Duo criminale colto nel sacco. Arrestate due scassinatrici seriali una di 20 anni e l’altra di 46, entrambe catanesi, ritenute responsabili di riciclaggio in concorso.

Duo criminale fa a pezzi una Fiat 500

Nella tarda serata di ieri, la gazzella in un servizio perlustrato presso viale Bummacaro ha visto due donne armeggiare su una Fiat 500 posteggiata. I militari si sono, immediatamente, fermati per chiedere spiegazioni al duo criminale femminile; queste, allarmate, hanno fornito giustificazioni tanto bizzarre da non risultare per nulla convincenti. Una delle due, inoltre, è stata colta in flagrante mentre smontava la targa dell’autovettura, la donna, serenamente, ha spiegato ai militari che stavano sostituendo la targa di questa macchina con quella di proprietà della 46enne. Ma dagli accertamenti si è scoperto che la Fiat era stata rubata il 18 dicembre scorso a Catania. Le due donne si trovano, tutt’ora, ai domiciliari.

G.G.