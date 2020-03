Macchie solari: come prevenirle?

Spesso si crede che le macchie solari possano comparire sulla cute solo in estate perché il sole picchia di più, purtroppo mai credenza fu più errata di questa. Il sole, infatti, può danneggiare la pelle non solo durante i mesi estivi, ma anche negli altri periodi dell’anno. Ecco perché è importante mettere in pratica alcuni accorgimenti per prevenirle.

Pelle sana e bella tutto l’anno: a cosa fare attenzione?

Prendersi cura della propria pelle è importante e, proprio per questo motivo, non si deve mai sottovalutare l’effetto negativo dei raggi UV, i quali comportano la comparsa delle tanto temute macchie solari, soprattutto su un’area delicata come il viso.

Per contrastare la comparsa di inestetismi si possono mettere in atto delle accortezze. Ci sono infatti diversi

rimedi per le macchie solari del viso, primo fra tutti l’uso di una protezione solare anche nelle giornate meno soleggiate. I raggi, infatti, sono pericolosi anche se il cielo è nuvoloso. Per una maggiore protezione, poi, è sempre il caso di indossare un cappello e un paio di occhiali da sole.

Un altro dettaglio al quale fare particolare attenzione è l’uso del profumo. Se utilizzato prima di esporsi, infatti, questo può favorire la comparsa di macchie, dunque andrebbe assolutamente evitato se si prevede di restare per diverso tempo sotto il sole.

Maschere di bellezza e vitamine

Un ulteriore gesto utile per proteggere la pelle dalle macchie solari è l’applicazione di una buona maschera per il viso, una o due volte a settimana, che aiuterà a renderla più morbida, luminosa e omogenea. In commercio si possono trovare tanti tipi differenti di maschere, dunque andrà scelta in base alle proprie necessità ma soprattutto in base al proprio tipo di pelle.

Anche un’alimentazione ricca di liquidi e soprattutto di vitamine è di grande aiuto. Sono consigliati cibi come gli agrumi, ricchi di vitamina C, incrementano la produzione di collagene e stimolano la rigenerazione delle cellule epiteliali. Prendersi cura della propria pelle è importante. Mettere in atto questi semplici gesti ti aiuterà sicuramente a contrastare la comparsa delle macchie solari e altri inestetismi della pelle.

D’altra parte si sa: prevenire è sempre meglio che curare!