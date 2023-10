Giovedì 26 ottobre, al Circolo La Tinozza, avrà luogo la presentazione delle prime iniziative didattiche promosse dall’UNIPANT, l’Università Popolare di Pantelleria. L’evento è aperto a tutti i cittadini, circoli e associazioni del territorio, con un invito esteso anche all’amministrazione comunale e al Parco Nazionale isola di Pantelleria.

Inizialmente prevista per il 25 ottobre, la data è stata spostata per evitare sovrapposizioni con il Consiglio comunale. Questo cambiamento ha dato più tempo per esaminare le proposte relative alle attività, di cui è di vitale importanza la promozione. A partire da marzo saranno raccolte anche proposte per i mesi estivi, coinvolgendo non solo i residenti, ma anche i turisti.

Sono in corso in questi giorni degli incontri con i circoli e le associazioni locali per collaborare e sviluppare progetti per la comunità di Pantelleria. Partecipare agli incontri è semplice: basta contattare l’UNIPANT via mail. Il tipo di didattica offerta dall’Università Popolare di Pantelleria differisce dal consueto: non solo libri. Si tratta di un mondo aperto a tutti, con iniziative, progetti, eventi, visite guidate, conferenze e tanto altro ancora.