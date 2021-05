L’ultimo saluto a Franco Battiato: oggi il funerale privato nella chiesa della villa a Milo

Si terranno in forma estremamente privata i funerali del maestro Franco Battiato. Le esequie, previste per oggi, si svolgeranno in tarda mattinata nella chiesetta all’interno di villa Grazia, la residenza del cantautore a Milo che aveva dedicato alla madre.

Previsto un servizio d’ordine in previsione che gruppi di ammiratori si muovano in pellegrinaggio verso Milo come avevano già fatto con affetto due anni fa.

Ad officiare il rito funebre saranno padre Orazio Barbarino, parroco di una chiesa di Linguaglossa e un sacerdote di Milano, amico di Michele Battiato, il fratello. Per preciso volere del maestro, il corpo sarà cremato e le spoglie ritorneranno a villa Grazia.

Alfio Cosentino, sindaco di Milo, ha proclamato il lutto cittadino.

E.G.