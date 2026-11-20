La Fatina del Sole porta nei teatri dell’Isola uno spettacolo rinnovato tra musica, racconto e musical. Appuntamento il 5 dicembre a Ragusa, il 7 a Palermo e l’8 a Catania: la data palermitana è già sold out.

Dopo il successo del libro «Arriva Lucilla – Raggi di felicità», pubblicato da Mondadori Electa, la Fatina del Sole si prepara a incontrare dal vivo i suoi piccoli fan con «Arriva Lucilla – Il nuovo show». Il nuovo spettacolo, a metà tra concerto e musical, farà tappa in Sicilia con tre appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro famiglie.

Il calendario prevede una prima data sabato 5 dicembre 2026 al Teatro Duemila di Ragusa, per proseguire lunedì 7 dicembre al Teatro Golden di Palermo, dove l’appuntamento è già sold out, e concludersi martedì 8 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18.

Un viaggio tra musica, racconto e fantasia

Il nuovo live nasce dalla domanda che accompagna il personaggio di Lucilla: perché la Fatina del Sole ama così tanto scendere sulla Terra e trascorrere il proprio tempo con i bambini? Da questo spunto prende forma un’avventura che racconta la sua storia e la sua missione, alternando canzoni, momenti narrativi e occasioni di partecipazione del pubblico.

Lo spettacolo punta a coinvolgere i più piccoli attraverso il linguaggio della musica e del teatro, offrendo anche uno spazio per stimolare creatività, empatia ed espressione delle emozioni. Tra i temi affrontati c’è quello della paura, in particolare quella del buio: i bambini saranno accompagnati in un percorso per imparare a riconoscere ciò che li spaventa e affrontarlo con maggiore consapevolezza.

Uno show rinnovato con le amiche di Lucilla

Della durata di circa 75 minuti, «Arriva Lucilla – Il nuovo show» si presenta con una scenografia rinnovata, luminosa e colorata. Accanto alla protagonista torneranno le sue inseparabili amiche Lunetta, Stellina, Sirio e Celeste, coinvolte in un’avventura musicale che riproporrà anche alcune delle canzoni più conosciute del repertorio di Lucilla.

La Fatina del Sole è diventata un punto di riferimento per il pubblico più giovane anche grazie alla sua presenza sul web. Il suo canale YouTube conta oltre un milione di iscritti e, secondo i dati comunicati dagli organizzatori, i video hanno superato complessivamente il miliardo e mezzo di visualizzazioni.