Lucia Rizzo nasce a Catania nel 1999, attorniata da una marea di vinili italiani e internazionali che suo padre ama ascoltare e collezionare. A undici anni sale per la prima volta sul palco. Qualche tempo dopo, spronata anche dai complimenti ricevuti, decide di prendere lezioni di canto e pianoforte.

L’artista racconta che “Dentro questa casa” vuole essere un invito a non lasciarsi abbattere dai momenti sfidanti, a non arrendersi e a non vergognarsi di dover chiedere aiuto.

Il ritornello delle prime due strofe rappresenta a pieno quel senso di smarrimento, confusione e solitudine di cui parla facendo riferimento al suo testo:

“piove dentro questa casa

ho bisogno di urlare

Senza dovermi fermare

Tuoni dentro la mia testa

ho bisogno di amare

di Provare un’emozione “

Nel ritornello finale, dopo il bridge, prende vita quel desiderio di rinascita che ha ispirato profondamente l’artista durante la scrittura del brano:

“Torno dentro la mia casa

non ho voglia di urlare

vorrei solo allontanare

le voci dentro la mia testa

raccontare a mio padre

ogni mia singola emozione

Le sere a ridere sul letto

dove poi farò l’amore

e ripeto a me stessa

questa volta va tutto bene”

«Nel videoclip il dolore emotivo che canto si trasforma in pioggia ed inonda la mia stanza. Piove nella stanza. È pioggia che nutre il seme della rinascita e che lo aiuta a fiorire a trovare in sé la forza di abbandonare il buio per aprirsi alla luce. Quando nel mio brano canto “piove in questa casa” è perché in quel momento emotivamente buio non stavo bene neppure in casa mia. Non stavo bene da nessuna parte».

Attualmente la cantante si divide fra Catania, dove sta lavorando al suo primo album, e Roma dove oltre a dedicarsi alla musica, studia recitazione.

Ad accompagnare la pubblicazione del singolo “Dentro questa casa”, scritto da Lucia Rizzo in collaborazione con Lele Gambera, c’è anche il videoclip ufficiale per la regia di Cage Moss e Giulio Cannata e le coreografie di Anthony Finocchiaro.

Ecco il testo della canzone:

“Dentro questa casa” Testo

Com’è strano il mio umore

Ti confonde con le sue follie

Non lo senti questo peso sulle spalle

dopo mille bugie

e ripenso alle volte fuori scuola

quell’amico mi ha mentito ed entro in paranoia

mi ripete mille volte quella frase

trovo la mia voce solo per cantare

piove dentro questa casa

ho bisogno di urlare

Senza dovermi fermare

Tuoni dentro la mia testa

ho bisogno di amare

di Provare un’emozione

Le sere a piangere sul letto

dove poi ho fatto l’amore

ed ho mentito a me stessa

perché ho usato le persone

Piove dentro questa casa

E non c’è spazio per me

Resto da sola con le mani in tasca

mai nessuno mi chiede che c’è

ma una madre lo sa anche se non l’ha vista

quella guerra dentro di te

E ripenso alla bambina sempre allegra

che poi cresce tra la gente che non l’ha difesa

e ora chiusi al primo piano nella stanza

vuoi parlare ma ho già un volo verso Londra

piove dentro questa casa

ho bisogno di urlare

Senza dovermi fermare

Tuoni dentro la mia testa

ho bisogno di amare

di Provare un’emozione

Le sere a piangere sul letto

dove poi ho fatto l’amore

ed ho mentito a me stessa

perché ho usato le persone

Piove dentro questa casa

E non c’è spazio per me

non ho mica dodici anni

ho bisogno dei miei spazi

No non voglio che mi attacchi le tue frustrazioni

Sai mentire è da bastardi

non ho voglia di parlare

di sprecare ancora fiato inutilmente

Torno dentro la mia casa

non ho voglia di urlare

vorrei solo allontanare

le voci dentro la mia testa

raccontare a mio padre

ogni mia singola emozione

Le sere a ridere sul letto

dove poi farò l’amore

e ripeto a me stessa

questa volta va tutto bene

Il sole dentro questa casa

Voglio guardarlo con te