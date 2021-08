Luccicante e pacchiana la festa per i 30 anni di Diletta Leotta che veste Di Mari

Uno stuolo di truccatori, Claudio Di Mari che le infila il vestito, una gran giravolta sulle scale e balli simil sensuali a suon di musica caraibica. La festa per i 30 anni di Diletta Leotta è data delle storie su instagram che posta lei stessa, più l’integrazione di Di Mari. Lo stilista catanese già per il compleanno del 2019 aveva confezionato un vestito per la soubrette-giornalista.

Ma la nobiltà e la classe di Grace Kelly non si acquistano certo con la fama sui social e la ricchezza. Così, seppure ci sia tanto impegno per far apparire l’evento patinato e luccicante, ci sarebbe molto da storcere il naso. Perchè il troppo storpia con tutto quell’oro sfoggiato persino sulla torta; perchè la giravolta sulla scala è decisamente poco aggraziata; perchè non puoi aprire le gambe, anche se stai ballando latino, come un operaio a riposo ed infine, perchè il vestito che le “insalsiccia” strategicamente il seno è inutilmente troppo stretto.

Ciligina sulla torta? Quelle poveracce che indossano come copricapo dei paralumi alle spalle di Diletta Leotta mentre questa spegne le candeline. Una roba che farebbe venire un infarto alla femminista Michela Murgia.

Fonte video instagram Diletta Leotta e Claudio Di Mari