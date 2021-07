Luca Sammartino scuote la Lega: Salvini è già pronto per il viaggio in Sicilia

Da Matteo Renzi a Matteo Salvini in un batter di ciglia: sembrerebbe tutto pronto per il salto sul Carroccio di Luca Sammartino e Valeria Sudano.

Il leader della Lega, Matteo Salvini ha infatti confermato attraverso un comunicato ufficiale come il partito si allargherà con nomi illustri in occasione del suo prossimo viaggio in Sicilia.

«Il 3 agosto tornerò con gioia in Sicilia – annuncia il leader del Carroccio – per incontrare amministratori e dirigenti della Lega, e per proseguire nell’opera di allargamento e crescita del Movimento a cui stiamo lavorando, con l’ingresso di parlamentari nazionali e regionali, di sindaci e amministratori locali, di rappresentanti del mondo delle imprese e delle professioni».

«Il nostro obiettivo – sottolinea Salvini – è di rafforzarci nelle Istituzioni e sui territori, con un impegno preciso: fare il bene della Sicilia e dei Siciliani, con attenzione alle piccole e grandi opere ferme da troppi anni, dalle ferrovie e autostrade regionali, dall’investimento nei porti e negli aeroporti dell’Isola al Ponte sullo Stretto, opera che darebbe lavoro, velocità, efficienza e ricchezza alla Sicilia intera».

Parole che non lasciano spazio a dubbi e che anticipano un gran trambusto negli equilibri dei leghisti siciliani con l’arrivo di Sammartino da Italia Viva.

E.G.