Lotteria Italia, bacio da 1 milione di euro della Dea bendata a Trapani

La Dea bendata bacia la Sicilia che si guadagna un posto nella lista dei vincitori della Lotteria Italia. Vinto un montepremi di un milione a Trapani.

La fortuna bacia la Sicilia e non è la prima volta, ma questa volta il bacio è valso oltre un milione di euro in 9 biglietti differenti. Uno di un milione di prima categoria e altri 8 di terza categoria per un equivalente di circfa 180 mila euro. Niente male per l’inizio dell’anno .

È caccia al vincitore a Trapani. Resta ignoto al momento il possessore del biglietto, vincente della lotteria italia del valore di un milione di euro.

Il biglietto fortunato, appartenente alla prima categoria, corrisponde al tagliando Serie D 137599.

Sempre in Sicilia sono stati venduti 9 biglietti, questa volta di terza fascia estratti ieri sera durante la trasmissione televisiva “I soliti ignoti”.

La regione si piazza dunque al terzo posto in Italia con premi per complessivi 1 milione e 180 mila euro dopo il Lazio (9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, il terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e il quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale) e l’Emilia Romagna (2,62 milioni) grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena.