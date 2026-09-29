Loretta Goggi, la donna dai mille volti compie 76 anni.

Il 29 settembre 1950 nasceva a Roma una bambina destinata ad attraversare oltre sei decenni di televisione, musica, teatro e spettacolo. Attrice, cantante, imitatrice e conduttrice, Loretta Goggi ha cambiato volto molte volte senza perdere il proprio

Loretta Goggi compie oggi 76 anni. Un compleanno che arriva dopo una carriera iniziata quando era ancora bambina e attraversata da televisione, musica, cinema, teatro e varietà.

Prima ancora di diventare uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo, Loretta era una bambina romana con una naturale inclinazione per la scena. Nel 1959, a soli nove anni, vinse insieme a Nilla Pizzi il concorso radiofonico Disco magico, condotto da Corrado. Poco dopo sarebbe arrivata la televisione, con gli sceneggiati che negli anni Sessanta le permisero di lavorare accanto ad alcuni dei grandi nomi della scena italiana.

Prima attrice, poi tutto il resto

La recitazione fu una delle prime strade percorse. La cittadella, Vita di Dante, Scaramouche e soprattutto La freccia nera contribuirono a costruire la sua popolarità televisiva quando era ancora giovanissima.

Ma fermarsi all’attrice significherebbe raccontare soltanto una parte della storia.

Loretta Goggi aveva infatti una voce, una grande capacità interpretativa e soprattutto un talento particolare per trasformarsi negli altri. Le imitazioni di Mina, Patty Pravo, Ornella Vanoni e di molte altre protagoniste dello spettacolo diventarono presto uno dei suoi marchi più riconoscibili.

La televisione come casa

Gli anni Settanta furono quelli della consacrazione.

Da Canzonissima accanto a Pippo Baudo a Il ribaltone, Loretta Goggi imparò a stare dentro il varietà con una naturalezza che le permetteva di passare dal canto alla comicità, dalla danza alle imitazioni.

Nel 1979 arrivò Fantastico. Fu la prima conduttrice della trasmissione destinata a diventare uno dei grandi appuntamenti della televisione italiana. Quel passaggio segnò anche un cambiamento importante nella sua immagine pubblica. Loretta non era più soltanto l’attrice bambina cresciuta davanti alle telecamere, ma una protagonista assoluta del piccolo schermo.

La voce di Maledetta primavera

Poi arrivò la musica.

Nel 1981 Loretta Goggi partecipò al Festival di Sanremo con Maledetta primavera. Il brano si classificò secondo, ma sarebbe diventato il successo discografico più celebre della sua carriera e una canzone destinata a superare il proprio tempo.

Quella canzone avrebbe finito per accompagnarla per decenni, ma Loretta non rimase mai legata soltanto a una stagione della propria carriera.

Nel 1986 tornò a Sanremo, questa volta da conduttrice. Fu la prima donna a presentare da sola il Festival, un passaggio significativo nella storia della manifestazione e della televisione italiana.

Quando il palcoscenico cambia

Negli anni successivi arrivarono altri programmi, da Loretta Goggi in quiz a Il bello della diretta, ma anche il teatro, che negli anni Novanta divenne sempre più importante nel suo percorso.

Hello, Dolly!, Molto rumore – senza rispetto – per nulla e Se stasera sono qui riportarono al centro quella dimensione dal vivo nella quale aveva mosso i primi passi.

La televisione, però, sarebbe rimasta una parte fondamentale della sua storia.

Una carriera che continua a cambiare

Nel 2012 Loretta Goggi entrò nella giuria della prima edizione di Tale e Quale Show, affiancando Carlo Conti e diventando negli anni una presenza riconoscibile del programma.

Anche qui il suo passato è diventato parte del presente. L’imitatrice di ieri si è ritrovata a osservare e commentare le imitazioni di altri artisti, trasformando la propria esperienza in uno sguardo capace di riconoscere il lavoro che c’è dietro ogni interpretazione.

Nel 2023 è tornata inoltre alla conduzione di uno show tutto suo con Benedetta primavera, un viaggio nella televisione e nello spettacolo attraverso le diverse epoche della sua carriera.

E ancora oggi Loretta Goggi continua a essere legata alla televisione. Nel 2026 è tornata nella giuria di Tale e Quale Show, confermando quel rapporto con il programma che dura dalla sua prima edizione.

Settantasei anni e nessuna sola definizione

Forse il tratto più particolare della storia di Loretta Goggi è proprio questo. Non aver mai avuto bisogno di scegliere una sola identità.

Attrice, cantante, imitatrice, conduttrice, showgirl. Ogni definizione racconta qualcosa, ma nessuna riesce a contenerla completamente.

La sua carriera appartiene a epoche televisive molto diverse. È passata dagli sceneggiati in bianco e nero ai grandi varietà del sabato sera, dalla musica al teatro, fino alla televisione contemporanea.

Sono cambiati i programmi, i linguaggi e persino il modo di stare davanti a una telecamera. Lei, invece, ha continuato a trovare un modo per esserci.

A 76 anni Loretta Goggi festeggia così il suo compleanno con una storia professionale che dura da oltre sessant’anni.

Una storia fatta di canzoni, personaggi, imitazioni, applausi e trasformazioni.

Ma soprattutto di quella capacità, non così comune, di cambiare continuamente senza smettere di essere riconoscibile.