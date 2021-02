L’Ok dal Cts per ristoranti aperti: in zona gialla la sera e in arancione a pranzo

Arriva l’Ok dal Comitato tecnico scientifico per i ristoranti che saranno aperti in base alle diverse soglie di rischio. In zona gialla i ristoranti saranno, infatti, aperti la sera; in zona arancione, invece, a pranzo, sia pur alcune restrizioni.

La richiesta era arrivata dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di diversi incontri con i sindacati di categoria Fipe Confcommercio e Fipet di Confesercenti. L’ultima parola, adesso, spetta al governo. La scadenza dell’ultimo Dpcm è fissata per il 5 marzo ma già tra qualche giorno (il 15 febbraio) decade il divieto di spostamento tra le regioni. La decisione, quindi, dovrà essere presa a breve.

Si tratta di una grandissima conquista da parte dei sindacati di categoria dopo quasi un anno di Stop totale. «Ci auguriamo che il Governo che si sta costituendo in questi giorni provveda nel più breve tempo possibile all’emanazione di un nuovo Dpcm per consentire di aprire a cena fino alle 22:00 in fascia gialla e durante le ore diurne in fascia arancione a chi ha spazi con tavoli. Sarà un banco di prova importante per dimostrare da parte del nostro settore maturità e rispetto delle regole e chiediamo alle forze dell’ordine e alle amministrazioni comunali di darci una mano con i controlli in questa direzione» commenta Lino Enrico Stoppani, presidente di Fipe Confcommercio.