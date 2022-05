Il successo considerevole e improvviso del commercio elettronico ha portato i professionisti e le aziende a guardare con interesse al mondo della logistica. L’organizzazione del magazzino e delle spedizioni richiede infatti la disponibilità di manodopera di alta qualità che si occupi della gestione della merce, degli ordini e delle spedizioni.

La logistica ha conosciuto un vero e proprio boom in quella che sta passando alla storia come “l’era degli e-commerce”. La pandemia di coronavirus ha avuto infatti un forte impatto e improvviso sul commercio elettronico, al quale ha avvicinato moltissimi consumatori in tutto il mondo.

In uno scenario come questo appena descritto, la gestione del magazzino assume un ruolo di importanza fondamentale. Avere il controllo completo sugli ordini e sulle spedizioni, sulla quantità di merce disponibile e sulle consegne è un aspetto cruciale da cui dipende il successo e la credibilità di un negozio virtuale.

Per organizzare al meglio i propri reparti logistici, le aziende che operano nel settore dell’e-commerce hanno la necessità di reclutare personale specializzato e manodopera qualificata. Tra le figure più ricercate c’è quella del magazziniere, il professionista responsabile delle attività di gestione del magazzino e di movimentazioni delle merci custodite al suo interno.

Per trovare facilmente impiego come magazziniere, è decisamente utile consultare gli annunci e le offerte di lavoro pubblicate in rete. Un punto di riferimento del settore è rappresentato dalla piattaforma magazzinieri.it, conosciuta per mettere rapidamente in contatto i datori di lavoro e le persone alla ricerca di un’occupazione nel campo della logistica.

Lavorare nei magazzini degli store digitali e della grande distribuzione organizzata offre la possibilità di acquisire esperienza e competenze spendibili anche nel prosieguo della carriera. Gli aspetti salariali e burocratici relativi all’impiego sono definiti dal contratto nazionale (Ccnl) che si applica al settore. A grandi linee, è possibile affermare che lo stipendio di un magazziniere si attesta mediamente intorno ai 1.300 euro netti al mese.

La retribuzione media mensile, stando a quanto previsto dal contratto nazionale, parte dai 1.000 euro del livello di inquadramento inferiore, ma può oltrepassare i 2.000 euro netti al mese per i livelli di inquadramento più alti. Non mancano in genere le possibilità di arrotondare lo stipendio mensile presente in busta paga con qualche ora di lavoro straordinario. Anche in questo caso, l’entità della maggiorazione per le ore extra lavorate sarà definita dal Ccnl della relativa categoria.